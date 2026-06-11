Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10 Haziran 2026 tarihli bülteninde bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylanan şirketlerden biri olan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY), konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 270 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar 250 milyon TL tutarındaki sermaye düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi yoluyla 1 milyar 520 milyon TL'ye yükseltileceği belirtildi.

Kaynak: KAP

Goodyear'ın söz konusu bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, 20 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmişti. SPK'nın onay kararı ise 10 Haziran 2026 tarihli ve 2026/36 sayılı bültende duyuruldu.

Şirketin onaylı ihraç belgesinin kendisine ulaşmasının ardından, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım tarihini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Söz konusu bedelsiz sermaye artırımıyla birlikte Goodyear'ın çıkarılmış sermayesi yaklaşık yüzde 462,96 oranında artmış olacak. Yatırımcıların gözü şimdi şirket tarafından açıklanacak bedelsiz pay alma tarihinde bulunuyor.

100 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOT ALACAK?

Yüzde 462,96 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, elinde 100 lot GOODY hissesi bulunan bir yatırımcıya yaklaşık 462,96 lot bedelsiz pay verilecek.

Böylece bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcının toplam pay adedi yaklaşık 562,96 lota yükselecek.

Örnek hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Mevcut lot sayısı: 100 lot

Bedelsiz oranı: %462,96

Verilecek bedelsiz pay: 462,96 lot

Toplam lot sayısı: 562,96 lot

Öte yandan, bedelsiz pay dağıtımına ilişkin hak kullanım tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin, onaylı ihraç belgesinin ulaşmasının ardından bedelsiz takvimini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurması bekleniyor.

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