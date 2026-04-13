KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimizin 01.01.2026 – 31.03.2026 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Mayıs 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Şirket, kurumsal politikalar gereği finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulamasının yürütüleceğini bildirdi. Söz konusu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada “Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.” ifadeleri not edildi.

