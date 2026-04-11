Borsa İstanbul, küresel piyasalarla paralel şekilde jeopolitik risklerin azalmasını kutluyor.

BIST 100 endeksinin yüzde 8’lik bir ralliyle tarihi zirvelerini tazelediği bu haftada, en sert hareketlerden biri SASA Polyester (SASA) tarafında yaşandı.

06.04.2026 – 10.04.2026 tarihlerini kapsayan haftalık veriler, hissede "yabancı etkisinin" net bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.

YABANCILAR TOPLUYOR: BOFA VE HSBC’DEN MİLYONLUK ALIM

Haftalık aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre SASA tahtasında Bank of America (BoFA) rakipsiz bir liderlik sergiledi.

BoFA, toplam alımların yüzde 62,54’ünü tek başına gerçekleştirerek 291 milyon lot net alım yaptı. Onu 59 milyon lotla HSBC takip etti.

Haftalık tabloda ilk 5 alıcının toplamı 438 milyon lota ulaşırken, satıcı tarafının 268 milyon lotta kalması, hissede 169 milyon lotluk net para girişi olduğunu gösterdi.

PERFORMANS TABLOSU: AYLIK DEĞİŞİM YÜZDE 20’Yİ AŞTI

Hisse fiyatına bakıldığında, haftalık bazda yaşanan bu talep patlaması rakamlara da yansıdı:

• Haftalık Kapanış: 2.62 TL (Günlük yüzde 6,94 artış).

• Aylık Getiri: Yüzde 20,18

• Hacim Rekoru: Sadece son işlem günlerinde 11,6 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken, 4,5 milyar lot el değiştirdi.

SATIŞ TARAFINDA KİMLER VAR?

Yabancı alımlarının karşısında satış tarafında ise daha parçalı bir yapı dikkat çekiyor. İnfo Yatırım yüzde 20,56’lık payla satış listesinin başında yer alırken, onu Garanti ve İş Yatırım izledi.

Ancak "diğer" kategorisindeki küçük yatırımcı satışlarının toplamda yüzde 42,29 gibi yüksek bir oranda olması, kurumsal yabancı alırken yerli bireysel yatırımcının kâr realizasyonuna gittiğini gösteriyor.

