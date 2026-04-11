Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuru yapan 23 şirket, yatırımcılarına dağıtacakları tutarları ve ödeme takvimlerini netleştirdi. İşte haftanın öne çıkan temettü kararları:

HAFTANIN EN YÜKSEK ÖDEMELERİ

Bu haftanın duyurularında miktar bazında aslan payını Borusan Yatırım (BRYAT) aldı. Şirket, hisse başına net 141,22 TL gibi devasa bir ödeme yapacağını açıkladı.

Onu gayrimenkul sektörünün güçlü isimlerinden Akmerkez GYO (AKMGY) ve Yeni Gimat GYO (YGGYO) takip etti.

TAKSİTLİ ÖDEME PLANLARI

Bazı şirketler ödemelerini tek seferde yapmak yerine yıla yaymayı tercih etti:

• BİM (BIMAS): Haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere 3 taksitte toplamda net 11,90 TL ödeyecek.

• Doğuş Otomotiv (DOAS): Nisan ve ağustos aylarında iki eşit taksitle toplam net 25,50 TL dağıtacak.

• LDR Turizm (LIDER): Ödemelerini 4 farklı tarihe bölerek mayıstan kasıma kadar yatırımcısına nakit akışı sağlayacak.

HEM NAKİT HEM BEDELSİZ MÜJDESİ

Bazı şirketler sadece nakit temettü ile yetinmeyip sermaye artırımı kararlarını da paylaştı:

• Halk GYO (HLGYO): Nakit ödemenin yanı sıra yüzde 56,25 oranında bedelsiz pay verecek.

• Türkiye Sigorta (TURSG): Yatırımcılarına yüzde 100 oranında bedelsiz pay dağıtarak hisse sayısını ikiye katlayacak.

Not: Temettü ödemelerinden yararlanmak için ilgili tarihten bir gün önce hisse senedine sahip olmanız gerekmektedir. Ödeme tarihleri şirketlerin genel kurullarında kesinleşmektedir.