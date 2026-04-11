ABD, İsrail ve İran hattındaki diplomatik yumuşama ve müzakere sinyalleriyle moral bulan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,79 oranında görkemli bir yükselişle tamamladı.

Haftaya 12.968 puandan başlayan endeks, küresel rallinin desteğiyle tarihi bir performans sergileyerek 14.073 puandan kapanış yaptı.

Hafta içinde en düşük 12.876 puanı gören Borsa İstanbul, kapanışını haftanın en yüksek seviyesinden yaparak önümüzdeki hafta için pozitif sinyal verdi.

SEKTÖRLERİN LİDERİ BANKACILIK

Haftalık bazda en güçlü performans bankacılık sektöründen geldi. İşte sektör bazlı getiri tablosu:

• Bankacılık Endeksi: Yüzde 11,60

• Holding Endeksi: Yüzde 7,86

• Sanayi Endeksi: Yüzde 4,70

KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

Yatırımcısına en çok getiri sağlayan hisse, yüzde 30’un üzerindeki primiyle Ral Yatırım Holding oldu.

Öte yandan, bazı hisseler genel yükseliş trendine ayak uyduramayarak değer kaybetti.

PİYASA DEVLERİ: ASELSAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri açısından en büyük şirketi, 1 trilyon 817 milyar TL ile açık ara farkla Aselsan (ASELS) oldu.

Aselsan'ı 698 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve 613,2 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler ise likiditesi yüksek dev şirketler oldu:

• Türk Hava Yolları (THYAO): 84,8 milyar TL

• Tüpraş (TUPRS): 62,2 milyar TL

• Aselsan (ASELS): 60,3 milyar TL

