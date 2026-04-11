BIST 100 haftayı Orta Doğu’dan gelen ateşkes haberleri ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yarattığı iyimserlikle yükselişle kapatt. Piyasadaki iyimser hava ile birlikte dev şirket hisselerine yoğun nakit girişi yaşandı.

HAFTANIN PARA GİRİŞİ ŞAMPİYONLARI

ASELS: 2,2 milyar TL

THYAO: 1,345 milyar TL

AKBNK: 694,12 milyon TL

SASA: 476,89 milyon TL

YKBNK: 473,25 milyon TL

ANALİSTLERİN GÖZÜ BORSADA REKOR SEVİYELERDE

Analistler, ateşkes görüşmelerinin piyasada iyimser bir fiyatlamaya neden olduğunu belirtti.

Ateşkesin kalıcı olması durumda borsada rekor seviyelere doğru bir ivmelenme yaşanabileceği aktarıldı.

Ancak ihlaller ve kırılganlıkların devam etmesi durumda destek seviyelere doğru kar satışları da normal karşılanması gerektiği dile getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

