Aracı kurumların Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.

5 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı araştırma raporunda Deniz Yatırım, Tüpraş hisseleri için hedef fiyatını 359,00 TL olarak belirlerken, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini korudu.

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YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE PRİM POTANSİYELİ

Deniz Yatırım'ın değerlendirmesine göre Tüpraş hisseleri, 235,90 TL seviyesindeki son kapanış fiyatına göre yüzde 52,18 oranında yükseliş potansiyeli taşıyor.

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