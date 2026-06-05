Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada olağan genel kurul toplantısında alınan kâr dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda dönem zararı oluştu.

Öte yandan Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda ise dönem kârı elde edildiği belirtildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirket, konsolide finansal tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle net dağıtılabilir kâr oluşmadığını açıkladı.

Bu kapsamda yönetim kurulunun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında ortakların onayından geçti.

Böylece HRKET, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak hissedarlarına temettü dağıtmama kararı almış oldu.

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