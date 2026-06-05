Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., portföyünü ve gelirlerini büyütecek önemli bir satın alma işlemi için anlaşma sağladı. Şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'ni işleten Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olmadığı yüzde 50 oranındaki payın satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre söz konusu hisseler, Euro Crescent Private Limited'den devralınacak.

AVM'NİN TAMAMI RÖNESANS'IN KONTROLÜNE GEÇECEK

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Rönesans Gayrimenkul'ün Feriköy Gayrimenkul'deki payı yüzde 100'e ulaşacak.

Böylece şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'nin dolaylı olarak tek sahibi konumuna gelecek.

REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR

İşlemin yürürlüğe girebilmesi için Rekabet Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından pay devri resmiyet kazanacak.

PORTFÖY VE GELİRLERDE KATKI BEKLENİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada işlemin stratejik önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, alışveriş merkezinin tamamının şirket bünyesine katılmasının portföy büyüklüğüne ve gelir artışına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Rönesans Gayrimenkul, söz konusu satın alma ile mevcut varlık portföyündeki kontrolünü artırırken, kira gelirleri ve operasyonel katkı açısından da daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.