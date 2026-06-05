Şirketin konsolide finansal tablolarında net dönem zararı bulunurken, yasal kayıtlarda net dönem kârı oluştu.

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada olağan genel kurul toplantısında alınan kâr dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) finansal raporlama esasları kapsamında hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarda 2025 yılı için 669 milyon 365 bin 39 TL net dönem zararı oluştu.

Buna karşılık, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 115 milyon 712 bin 751 TL net dönem kârı elde edildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirket yönetimi, finansal tablolardaki zarar nedeniyle 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasını genel kurulun onayına sundu.

Yönetim kurulunun kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında ortaklar tarafından kabul edildi.

Böylece İmaş Makina, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak hissedarlarına temettü dağıtmama kararı aldı.

IMASM hisseleri yazım sırasında yüzde 0,9’luk düşüş ile 3,32 TL’den işlem gördü.

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