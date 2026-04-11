Orta Doğu’dan gelen 2 haftalık ateşkes haberi, küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul’da da bayram havası estirdi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla nefes alan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 8’e yakın bir ralli yaparak tarihi bir eşiği aştı ve 14.000 puanın üzerine yerleşti.

Piyasadaki bu yükselişin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri ise yabancı alımları oldu. 6-10 Nisan haftasında yaptığı devasa işlemlerle dikkat çeken Bank of America (BofA), toplamda 5,4 milyar TL seviyesinde net hacme ulaştı.

Haftalık veriler incelendiğinde, dev bankanın alım listesinin başında açık ara farkla SASA yer alıyor.

BofA, haftayı 291 milyon lotun üzerinde net SASA alımıyla kapatırken, bu işlem toplam alımlarının yüzde 44,62’sini oluşturdu.

İşte BofA’nın haftalık alım listesindeki ilk 5 hisse:

• SASA: 291.243.888 Lot (Yüzde 44,62)

• ADESE: 36.039.283 Lot (Yüzde 5,52)

• YKBNK: 17.236.535 Lot (Yüzde 2,64)

• MARMR: 15.691.475 Lot (Yüzde 2,40)

• PAHOL: 12.836.864 Lot (Yüzde 1,97)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SATIŞ TARAFINDA SPOR VE BANKACILIK ÖNE ÇIKTI

BofA alım tarafında agresif bir tutum sergilerken, satış tarafında ise daha seçici davrandı. Haftanın en çok satılan kağıdı TSPOR olurken, onu bankacılık devlerinden ISCTR takip etti.

Haftanın en çok satılanları:

• TSPOR: -46.403.586 Lot

• ISCTR: -24.821.027 Lot

• BJKAS: -8.230.198 Lot

Ateşkesin getirdiği iyimserlik, özellikle sanayi ve enerji hisselerinde toparlanmayı hızlandırdı.

Analistler, 14.000 puan üzerindeki kalıcılığın, önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul için yeni rekorların kapısını aralayabileceğini öngörüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 398.5 13.318.382.271,25 % 5.77 18:10 THYAO 323.25 12.800.391.691,50 % 1.17 18:10 SASA 2.62 11.691.849.030,33 % 6.94 18:10 ISCTR 14.71 9.909.951.703,25 % 2.37 18:10 AKBNK 78.4 9.414.498.097,25 % 4.12 18:10

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.