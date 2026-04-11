Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz hafta 2 önemli şirket sermayelerini nakit karşılığı artırma kararı aldı.

Şirketler, yeni yatırımlar ve finansal sürdürülebilirlik adına sermaye tavanları dahilinde nakit kaynak yaratma yoluna gitti.

Yükselen Çelik ve Saray Matbaacılık, rüçhan haklarını kısıtlamadan yatırımcılarına yeni pay alma hakkı tanıyacak.

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. (YKSLN)

Haftanın ilk nakit sermaye artırımı haberi 7 Nisan’da Yükselen Çelik’ten geldi.

Şirket, finansal borçları azaltmak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla sermayesini ikiye katlıyor.

• Bedelli Oranı: Yüzde 100

• Mevcut Sermaye: 500.000.000 TL

• Ulaşılacak Sermaye: 1.000.000.000 TL

• Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı: 1 TL (Nominal değer üzerinden)

• Kullanım Amacı: Finansal borçların anapara ve faiz ödemeleri ile ek işletme sermayesi ihtiyacı.

• Durum: Şirket, karar sonrası vakit kaybetmeden SPK başvurusunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

SARAY MATBAACILIK (SAMAT)

9 Nisan günü açıklama yapan Saray Matbaacılık, sermayesini yüzde 200 oranında artırarak nakit kaynak girişi sağlayacağını bildirdi.

• Bedelli Oranı: Yüzde 200

• Mevcut Sermaye: 112.400.000 TL

• Ulaşılacak Sermaye: 337.200.000 TL

• Pay Dağılımı: Artırım kapsamında hem A grubu nama yazılı hem de B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilecek.

• Rüçhan Hakkı: Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek ve her bir pay 1 TL nominal değerden kullandırılacak.

YATIRIMCILAR İÇİN NOT

Bedelli sermaye artırımlarında mevcut pay sahipleri, sahip oldukları pay oranında yeni ihraç edilecek hisseleri satın alma hakkına (rüçhan hakkı) sahip.

Bu süreçte şirketlere nakit girişi sağlanırken, yatırımcıların artırıma katılmak için belirlenen rüçhan bedelini ödemeleri gerekiyor. Sürecin kesinleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı beklenecek.

