Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamalara göre tam 7 şirket iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek bedelsiz pay dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, portföyünde yüksek oranlı bedelsiz potansiyeli barındıran şirketlerin peş peşe gelen açıklamalarıyla şekillendi.

En dikkat çekici oranlar yüzde 1679 ile Destek Faktoring ve yüzde 1200 ile Altınkılıç Gıda'dan geldi.

BMS BİRLEŞİK METAL (BMSTL)

Haftanın ilk müjdesini 6 Nisan'da veren şirket, yüzde 100 oranında bedelsiz kararı aldı.

• Mevcut Sermaye: 150 milyon TL

• Yeni Sermaye: 300 milyon TL

• Detay: Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

HALK GYO (HLGYO)

Aynı gün karar alan Halk GYO hem nakit temettü hem de bedelsiz pay dağıtımıyla yatırımcısını sevindirdi.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 56,25

• Kaynak: 2025 yılı dönem kârı.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR (OSTIM)

7 Nisan'da açıklama yapan Ostim, sermaye düzeltmesi olumlu farklarını kullanarak özsermayesini güçlendirdi.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 35

• Ulaşılacak Sermaye: 796,5 milyon TL

ALTINKILIÇ GIDA (ALKLC)

Haftanın en yüksek oranlarından birine imza atan ALKLC, kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşma hakkını kullanarak dev bir artırıma gitti.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 1200

• Mevcut Sermaye: 112 milyon TL

• Yeni Sermaye: 1,45 milyar TL

TÜRKİYE SİGORTA (TURSG)

9 Nisan'da toplanan Genel Kurul, yönetimin teklifini onaylayarak sermayeyi ikiye katlama kararı aldı.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 100

• Yeni Sermaye: 20 milyar TL

DESTEK FİNANS FAKTORİNG (DSTKF)

Daha önce açıkladığı yüzde 1700 oranındaki kararını revize eden şirket, haftanın "oran şampiyonu" oldu.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 1679

• Kaynak: Hisse senedi ihraç primleri ve kâr yedekleri.

• Yeni Sermaye: 5,93 milyar TL

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ (ONRYT)

Haftanın kapanışını 10 Nisan'da yapan teknoloji şirketi, sermayesini üç katına çıkarma kararı aldı.

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 300

• Kaynak: Sermaye düzeltme farkları.

• Yeni Sermaye: 251,3 milyon TL

Şirketlerin aldığı bu kararların ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru süreçleri takip edilecek. Bedelsiz payların hesaplara geçeceği tarih, SPK onayının ardından şirketler tarafından ayrıca ilan edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.