Orta Doğu’dan gelen 2 haftalık geçici ateşkes haberi, küresel belirsizliği dağıtarak Borsa İstanbul’da tarihi bir yükselişi tetikledi.

Jeopolitik gerilimin yerini bahar havasına bıraktığı haftada, BIST 100 endeksi yüzde 8’e yakın değer kazanarak 14 bin puan barajını aşmayı başardı.

Bu tarihi yükselişin lokomotifi olan kurumsal yatırımcılar arasında, haftanın en aktif oyuncularından biri de dünya devi HSBC oldu.

6-10 Nisan haftasında 1,2 milyar TL’yi aşan net hacmiyle dikkat çeken banka, rotasını sanayi ve bankacılık devlerine kırdı.

HSBC’NİN ALIM LİSTESİNDE SASA HAKİMİYETİ

HSBC, haftalık alımlarının aslan payını SASA’ya ayırdı. Toplam alımlarının yüzde 54,25'ine tekabül eden 59 milyon lotun üzerindeki bu hamle, bankanın sanayi devine olan güvenini ortaya koydu.

SASA'yı, endeksin güçlü lokomotiflerinden ISCTR takip etti.

HSBC Haftalık Alım Listesi (İlk 5):

• SASA: 59.068.497 Lot (Yüzde 54,25)

• ISCTR: 18.864.003 Lot (Yüzde 17,33)

• EREGL: 8.624.229 Lot (Yüzde 7,92)

• CANTE: 5.957.821 Lot (Yüzde 5,47)

• ULUFA: 1.826.541 Lot (Yüzde 1,68)

DEMİR-ÇELİK VE ENERJİDE SATIŞ BASKISI

Alım tarafında oldukça net bir duruş sergileyen dev banka, satış tarafında ise ağırlıklı olarak demir-çelik ve enerji sektöründen çıkış yaptı.

Haftanın en çok satılan kağıdı KRDMD olurken, onu HEKTS ve havacılık devi THYAO izledi.

Satış Tarafında Öne Çıkanlar:

• KRDMD: -4.094.479 Lot

• HEKTS: -1.024.042 Lot

• THYAO: -951.745 Lot

