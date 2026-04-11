Bitcoin, Ekim 2025'te 126.000 dolarda tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından sert bir düzeltme geldi. Nisan 2026 itibarıyla 72.000 dolar civarında işlem gören BTC, zirvesinden yüzde 40'a yakın geride. Peki bu düşüş hikayenin sonu mu, yoksa bir sonraki yükselişin öncesi mi? Veriler farklı bir tablo anlatıyor.

Sıfır dolardan 126.000 dolara: Kısa bir tarih

Bitcoin 2009'da sıfır dolardan doğdu. 2013'te ilk kez 1.000 doları gördü, Çin Merkez Bankası'nın uyarısıyla hemen geri çekildi. 2017'de 20.000 dolara fırladı, 2018'de 3.000 dolara indi. 2020'de pandemiyle birlikte kurumsal para girişi başladı, 60.000 dolara çıktı. Her büyük düşüşün ardından bir önceki zirvenin çok üstünde yeni bir rekor geldi. Bu döngü şimdiye kadar bozulmadı.

Altın ile karşılaştırma: Benzerlikler ve farklar

Altını yükselten faktörlerle Bitcoin'i yan yana koyduğumuzda ilginç bir tablo çıkıyor. Dolar güven kaybı her ikisini de destekliyor. Faiz indirimleri her ikisinin cazibesini artırıyor. Merkez bankalarının altına yönelmesi ise BTC için henüz gerçekleşmedi ancak kurumsal dünya benzer bir hamlede bulunmaya başladı.

Fark şu: Altın 5.000 yıllık güven tarihiyle ve merkez bankalarının sistematik alımlarıyla desteklenirken Bitcoin bu sürecin çok daha erken aşamasında. Volatilitesi altının kat kat üstünde. Merkez bankası için hâlâ çok riskli, bireysel yatırımcı için ise bu volatilite hem tehdit hem fırsat.

2024 ve 2025'te her şey değişti

Ocak 2025'te Trump'ın göreve başlamasıyla Washington'da kripto dostu bir dönem açıldı. Mart 2025'te imzalanan kararnameyle ABD, elindeki Bitcoin varlıklarını Ulusal Stratejik Rezerv ilan ederek dünyada bir ilke imza attı. Bu hamle Bitcoin'i spekülatif bir varlıktan jeopolitik bir güç unsuruna dönüştürdü.

Strategy, yıl boyunca yaklaşık 225.000 BTC daha alarak rezervini 670.000 BTC'nin üzerine çıkardı ve "Bitcoin'in uzun vadeli hazine varlığı" anlatısını güçlendirdi. Kurumsal dünya artık Bitcoin'i bütçe tablosuna yazıyor. Bu, 2020 öncesinde hayal bile edilemezdi.

Spot Bitcoin ETF'leri ise oyunun kurallarını değiştiren asıl hamle oldu. Ocak 2024'te SEC onayladı, BlackRock, Fidelity ve Grayscale piyasaya girdi. Altın ETF'lerinin 2004'teki onayından sonra altın fiyatı beş yılda beş katına çıkmıştı. Bitcoin ETF'leri için aynı senaryo konuşuluyor.

Neden hâlâ düşüyor

Kasım 2025'ten bu yana spot ETF'lerden toplam 7,8 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Kurumsal kar realizasyonu, İran savaşının yarattığı küresel risk iştahı daralması ve faiz belirsizliği kısa vadeli baskıyı artırdı. Bunun yanında Bitcoin hâlâ döngüsel bir varlık: yükseliş döngüsünün ardından yüzde 30-50 düzeltmeler tarihsel olarak olağan.

Yeniden yükselir mi

Nisan 2024'te gerçekleşen yarılanmayla madenci ödülleri yarıya indi. Tarihsel olarak bu arz şoku 12 ile 18 ay içinde majör yükselişlere zemin hazırladı. 2012, 2016 ve 2020 yarılanmalarının her birinin ardından BTC bir önceki zirvesini en az üç katladı. 2024 yarılanmasının etkisi henüz tam olarak fiyata yansımış sayılmaz.

Goldman Sachs ve ANZ gibi kurumlar altın için 5.400 dolar hedefi koyarken, Bitcoin için de benzer iyimser senaryolar masada. Ancak altının aksine BTC'de volatilite hâlâ çok yüksek; aynı hızla inen bir asansörden söz ediyoruz.

BTC Tüm Zamanlar Grafiği:

Türk yatırımcı için ne anlama geliyor

Türkiye'de Bitcoin ilgisi hızla büyüyor. Yüksek enflasyon, TL'nin değer kaybı ve altın alımındaki kültürel alışkanlıklar Bitcoin'e ilgiyi besliyor. Ancak altından temel bir farkı var: Bitcoin'de yüzde 40-50 düzeltmeler yaşanabiliyor ve bu düzeltmeler birkaç ay içinde gelebiliyor.

Uzun vadeli bakış açısıyla küçük pozisyonlarla portföye katmak, kısa vadeli fiyat hareketlerine göre alım satım yapmaktan çok daha sağlıklı bir strateji olarak öne çıkıyor. Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak, bu varlık sınıfında her zamankinden daha fazla geçerli.

Bu içerik bilgilendirme amacıyla uluslararası kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para yatırımları yüksek risk içerir.