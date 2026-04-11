13 Nisan ile başlayacak yeni hafta hem yerel hem de küresel ölçekte ekonomik dengeleri test edecek bir veri akışıyla başlıyor.

Özellikle Çin'in büyüme rakamları ve ABD'nin enflasyon göstergeleri, haftanın en kritik başlıkları olarak öne çıkıyor.

PAZARTESİ: İÇ PİYASA VE ABD KONUT VERİLERİ

Haftanın açılışında, saat 10:00'da Türkiye perakende satışları (şubat) verisi takip edilecek.

Tüketici eğilimlerini ve iç talebin canlılığını ölçmek adına bu veri yurt içi piyasalar için önem arz ediyor.

Öğleden sonra ise ABD tarafında ikinci el konut satışları rakamları ile konut sektöründeki hareketlilik izlenecek.

SALI: ENFLASYONUN ÖNCÜ SİNYALİ (ÜFE)

Salı günü küresel piyasaların dikkati ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisinde olacak.

Mart ayına ilişkin aylık verinin, enflasyonun üretim ayağındaki seyrine dair ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıların devam edip etmediği, Fed'in faiz patikası üzerindeki beklentileri doğrudan etkileyebilir.

PERŞEMBE: BÜYÜME RAKAMLARI

Haftanın en yoğun günü 16 Nisan Perşembe olacak:

• Çin GSYİH (1. Çeyrek): Sabahın ilk ışıklarında (05:00) açıklanacak olan Çin büyüme verisi, küresel ekonomik toparlanmanın hızı açısından hayati önem taşıyor. Beklenti yüzde 5,0 seviyesindeyken, önceki rakamın yüzde 4,5 olması büyüme ivmesinin arttığına işaret ediyor.

• İngiltere GSYİH: Saat 09:00’da açıklanacak aylık büyüme verisi, İngiltere ekonomisindeki son gelişmeleri gözler önüne serecek.

• ABD İstihdam ve İmalat: Günün ikinci yarısında ABD’den gelecek işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi, ABD ekonomisinin soğuyup soğumadığına dair net bir resim çizecek.

YATIRIMCI NOTU

Hafta genelinde Çin’in beklenti üstü bir büyüme sergilemesi emtia piyasalarını hareketlendirebilir.

ABD’den gelecek ÜFE ve istihdam verileri ise dolar endeksi (DXY) ve altın fiyatları üzerinde yüksek volatilite yaratma potansiyeline sahip.

Piyasa oyuncularının özellikle perşembe günkü yoğun veri trafiğine karşı temkinli olması öneriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.