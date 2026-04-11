Orta Doğu’da 28 Şubat’ta fitili ateşlenen ABD-İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma, altıncı haftasında yerini diplomasi trafiğine bıraktı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleşen tarihi zirvede, Washington yönetiminden Tahran’ın elini rahatlatacak kritik bir adım geldi.

Üst düzey bir İranlı yetkiliden alınan bilgilere göre milyarlarca dolarlık varlığın serbest bırakılması konusunda Washington yönetimi onay verdi.

Bu hamle, müzakerelerin devamı için hayati bir "güven artırıcı önlem" olarak nitelendiriliyor.

MASADAKİ DİĞER DOSYA: LÜBNAN’DA ATEŞKES

Tahran yönetimi, müzakerelerin sağlıklı bir zeminde yürümesi için sadece mali kaynakların serbest bırakılmasını değil, aynı zamanda Lübnan’da kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını da ön şart olarak sunmuştu.

İslamabad’daki görüşmelerde Lübnan dosyasının, varlıkların iadesi kararıyla eş zamanlı olarak nasıl şekilleneceği merak konusu.

6 HAFTALIK SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞİYOR

28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren saldırılar sonrası tarafların ilk kez bu düzeyde bir araya gelmesi, küresel piyasalarda ve diplomatik çevrelerde temkinli bir iyimserlik yarattı.

Müzakerelerin Ana Gündem Maddeleri:

• Varlıkların İadesi: ABD'nin onay verdiği sürecin teknik detayları.

• Askeri Operasyonların Durdurulması: Bölgesel bir ateşkes takvimi.

• Lübnan ve Bölge Güvenliği: İran'ın bölgedeki nüfuz alanlarına yönelik saldırıların durdurulması.

İslamabad’dan gelecek resmi açıklamalar, savaşın yerini kalıcı bir barışa mı yoksa geçici bir ateşkese mi bırakacağını belirleyecek.