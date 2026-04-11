Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin uluslararası rezervler ve güçlü bankacılık sektörüyle önemli bir kalkana sahip olduğunu ifade ederken, asıl dikkat çekici açıklamayı yastık altı birikimler konusunda yaptı. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın yastık altındaki birikim miktarının 640 milyar dolar civarında olduğu öngörülüyor. Özellikle altına karşı tarihi bir ilgi var. Eğer bu devasa kaynak sistemin içinde yer alsaydı, ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığı bugünkünden çok daha az olurdu."

"ŞOKLAR YÖNETİLEBİLİR, KARARLIYIZ"

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ile mevcut piyasa gerçeklerini kıyaslayan Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini rakamlarla ortaya koydu.

OVP'deki 65 dolarlık petrol öngörüsünün piyasada 81 dolar olarak gerçekleşmesinin bütçe açığı ve büyümeyi kısıtlı etkileyeceğini söyleyen Bakan, "Bu bir şoktur ancak yönetilebilir bir şoktur. Programın süresini belki biraz uzatabilir ama bizi yolumuzdan çeviremez" diyerek ekonomi programındaki kararlılık mesajını yineledi.

ENERJİDE "ANAHTAR ÜLKE" ROLÜ

Bakan Şimşek, Türkiye'nin sadece bir pazar değil, aynı zamanda güvenli bir enerji koridoru olduğunun altını çizdi.

Katar, Kazakistan ve Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında Türkiye'nin kritik bir rol oynamaya devam edeceğini belirterek, Basra'ya alternatif yolların oluşturulmasında Ankara'nın anahtar konumda olduğunu hatırlattı.