Borsa 6-10 Nisan 2026 haftasını yüzde 8,79'luk yükselişle 14073,79 puandan kapattı. Türk Hava Yolları (THYAO), söz konusu haftada Borsa İstanbul’un en güçlü para girişi yaşayan hisselerinden biri oldu. Haftalık bazda toplamda 7,98 milyar TL net alım farkıyla kapatan hissede, kurumsal alıcıların baskınlığı dikkat çekti.

YATIRIM FİNANSMAN ALIMLARI SIRTLADI

Haftalık verilere göre alıcılar tarafında devasa bir konsantrasyon görüldü. Yatırım Finansman, toplam alımların %68,19’unu tek başına gerçekleştirerek haftanın ana alıcısı oldu.

En Çok Alım Yapan İlk 3 Kurum:

Yatırım Finansman: 11.186.216 Lot (%68,19) – Maliyet: 314,20 TL

HSBC: 2.354.813 Lot (%14,35) – Maliyet: 309,82 TL

Bank of America: 2.124.156 Lot (%12,95) – Maliyet: 307,69 TL

Tera ve Pusula Yatırım ise daha sınırlı hacimlerle alım listesinde yer aldı.

SATIŞ TARAFI DAHA PARÇALI

Satıcılar tarafında ise daha dengeli bir dağılım söz konusu. Satışların yarısından fazlasının (%50,35) "Diğer" kategorisinde toplanması, bireysel yatırımcıların yükselişi kâr realizasyonu fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

En Çok Satış Yapan İlk 5 Kurum:

Vakıf Yatırım: -1.972.414 Lot (%12,02)

Garanti BBVA: -1.937.307 Lot (%11,81)

Yapı Kredi Yatırım: -1.782.038 Lot (%10,86)

İnfo Yatırım: -1.373.060 Lot (%8,37)

Deniz Yatırım: -1.080.422 Lot (%6,59)

