SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kaleme aldığı son yazısında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren "mesleki bel fıtığı" konusunu masaya yatırdı. Karakaş, genellikle yorgunlukla karıştırılan bel ağrılarının aslında hukuken birer "iş kazası" veya "meslek hastalığı" sayılabileceğini, bu durumda çalışanların ömür boyu maaş ve yüklü tazminat hakkı olduğunu vurguladı.

İŞ KAZASI MI, MESLEK HASTALIĞI MI?

İsa Karakaş, beldeki hasarın niteliğine göre hukuki sürecin değiştiğini belirterek şu ince çizgiye dikkat çekti:

İş Kazası: Belinizde hiçbir sorun yokken iş yerinde yapılan ani bir hareketle fıtık oluşması.

Meslek Hastalığı: İşin niteliği gereği (ağır yük taşıma, sürekli sarsıntı vb.) zamanla belde hasar oluşması.

"Akşam eve gittiğinizde hissettiğiniz sızı normal değildir. Eğer bu sızı iş yerindeki yanlış bir hareketin veya aşırı yükün sonucuysa, bu artık sadece sağlık sorunu değil, hukuki bir haktır."

ŞART ARANMAKSIZIN DEVLETE BAĞLANMA HAKKI

Bel fıtığının mesleki bir hastalık veya iş kazası olarak tescil edilmesi durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan avantajlar oldukça dikkat çekici:

Yaş şartı aranmaz.

Prim günü şartı aranmaz.

Sigortalılık süresi şartı aranmaz.

RİSK ALTINDAKİ 4 KRİTİK DURUM

Karakaş, vücudun alarm vermesine neden olan ve risk grubunda yer alan çalışma biçimlerini şu şekilde sıraladı:

Aşırı Yük: Güç sınırlarını zorlayan ağırlıklar kaldırmak.

Yanlış Hareket: Yük taşırken aniden dönmek veya eğilmek.

Sabit Kalmak: Saatlerce aynı pozisyonda, hareketsiz çalışmak.

Sarsıntı (Vibrasyon): Özellikle şoför ve operatörlerin sürekli titreyen koltukta oturması.

HAK ARAMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL HARİTASI

Sadece "belim ağrıyor" diyerek geçiştirmenin kalıcı sakatlıklara yol açabileceğini belirten Karakaş, haklarını aramak isteyen işçilere şu adımları önerdi:

Doktora İşinizi Tarif Edin: Hastaneye gittiğinizde sadece ağrıdan bahsetmeyin; günde kaç kilo yük taşıdığınızı veya kaç saat sarsıntılı araç kullandığınızı detaylandırın.

Yetkili Hastaneye Gidin: Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden rapor alın.

SGK Bildirimi: Teşhis konulduğu an durumu vakit kaybetmeden SGK’ya bildirin.

Tazminat Talebi: Hastalığınız tescillenirse işverenden hem maddi hem de manevi tazminat talep edin.

MADDİ HAKLAR NELER?

Gerekli şartlar oluştuğunda çalışanlar; geçici iş göremezlik ödeneği alabilir, kalıcı hasar durumunda sürekli iş göremezlik geliri (ömür boyu maaş) bağlanabilir ve patrondan yüklü maddi-manevi tazminatlar kazanabilir.

DİKKAT: HAKLARINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ!

Karakaş, madalyonun diğer yüzüne de değinerek önemli bir uyarıda bulundu. "Eğer işveren tüm İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerini vermiş ve gerekli önlemleri almışsa, ancak işçi bu kuralları ihlal ederek sakatlanmışsa, tazminat haklarını tamamen kaybedebilir. Karakaş bu durumu, "Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın" diyerek özetledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi