Hafta boyunca piyasalardaki iyimserlik rakamlara da yansıdı. Genel ortalamalara bakıldığında:

• Yatırım Fonları: Ortalama yüzde 2,42 değer kazandı.

• Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Fonları: Ortalama yüzde 2,73 yükseliş kaydetti.

Her iki kategoride de liderlik koltuğu değişmedi. Risk iştahının artmasıyla birlikte;

• Yatırım fonları tarafında "hisse senedi fonları" yüzde 4,19 artışla en çok kazandıran grup oldu.

• BES tarafında ise yine "hisse senedi" fonları yüzde 4,59 ile haftalık şampiyonluğunu ilan etti.

KAYBETTİRENLER VE İSTİSNALAR

Genel tabloda fon grupları bazında değer kaybı yaşanmazken, münferit fonlarda dikkat çekici düşüşler görüldü.

Yatırım fonları genelinde gruplar bazında bir kayıp yaşanmazken, Azimut Portföy 23.0 Serbest Fon, yaşadığı yüzde 78,08'lik sert düşüşle haftanın en çok kaybettiren tekil yatırım fonu olarak kayıtlara geçti.

BES tarafında ise sınırlı bir düşüş yaşayan Gümüş Katılım Fonu, haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu oldu.

