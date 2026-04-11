Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik fırtına, akaryakıt tabelalarını her gün değiştirmeye devam ediyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi (bugün) itibarıyla motorin fiyatlarına 4,14 TL tutarında bir artış yansıtıldı. Bu zamla birlikte özellikle motorin fiyatları birçok ilde yeniden kritik eşikleri aştı.

14 NİSAN’DA İNDİRİM BEKLENİYOR

Araç sahiplerini sevindiren haber ise gecikmedi. NTV’de yer alan bilgilere göre; ateşkes sonrası petrolde yaşanan genel düşüş eğilimi, önümüzdeki hafta başında etkisini gösterecek. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim yapılması bekleniyor. Böylece bugün yapılan zam, Salı günü yapılacak indirimle tamamen geri alınmış olacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Nisan itibarıyla)

Zam sonrası pompalarda oluşan mevcut fiyat tablosu şu şekilde:

Motorin:

İstanbul: 76,56 TL

Ankara: 77,69 TL

İzmir: 77,97 TL

Doğu İlleri: 79,27 TL

Benzin:

İstanbul: 62,63 TL

Ankara: 63,61 TL

İzmir: 63,48 TL

Doğu İlleri: 64,68 TL