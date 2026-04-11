Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, daha önce "pozitif" olan not görünümünü "durağan" seviyesine güncelledi.

GÖRÜNÜM REVİZYONUNUN NEDENİ: AZALAN REZERVLER

Fitch, görünümdeki bu değişikliğin temel nedeninin Orta Doğu’daki savaş sonrası Türkiye’nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüş olduğunu vurguladı. Raporda öne çıkan detaylar şunlar:

Müdahale Hacmi: TCMB’nin Türk lirasını desteklemek için piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığı belirtildi.

Enerji Bağımlılığı: Savaşın uzaması durumunda yüksek enerji bağımlılığının dış borç ödemeleri ve enflasyon üzerinde baskıyı artıracağı not edildi.

Petrol Riski: Petrol fiyatlarındaki her 20 dolarlık artışın, cari açığı milli gelirin %1'inden fazla büyütebileceği uyarısı yapıldı.

EKONOMİK BEKLENTİLER: ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

Fitch, Türkiye’nin makroekonomik verilerine dair öngörülerini de güncelledi:

Enflasyon: 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırılarak %27'ye çıkarıldı. 2027 sonunda ise %21’e gerileme bekleniyor.

Büyüme: Türkiye ekonomisinin 2026’da %3,6, 2027’de ise %4,2 büyüyeceği öngörüldü.

Dış Borç Yükü: Önümüzdeki 12 ayda vadesi dolacak dış borcun 239 milyar dolar olduğu ve bu tutarın rezervlere oranla yüksek kaldığı hatırlatıldı.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLAR

Kuruluş, Türkiye’nin kredi profilini dengeleyen unsurları ve riskli alanları şu şekilde sıraladı:

Destekleyen Unsurlar:

Güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapı.

Görece düşük kamu borcu.

Zorlu dönemlerde dahi dış finansmana erişim kapasitesi.

Bankacılık sektörünün dayanıklılığı.

Baskı Oluşturan Unsurlar:

Kronikleşen yüksek enflasyon ve para politikasına yönelik siyasi baskılar.

Tekrarlayan döviz krizi riskleri.

Kurumsal zayıflıklar ve rezervlerin dış borç karşısındaki sınırlı düzeyi.

Fitch Ratings'in son üç yılda Türkiye için açıkladığı kredi notu ve görünüm kararları, ekonomideki rasyonel politikalara geçiş ve jeopolitik risklerin etkisiyle belirgin bir değişim göstermiştir.

İşte kronolojik olarak Fitch'in Türkiye not geçmişi:

Eylül 2025: Kredi notu "B+"dan "BB-"ye yükseltildi; görünüm "Pozitif" olarak korundu.

Mart 2025: Kredi notu "B"den "B+"ya yükseltildi; görünüm "Pozitif" olarak belirlendi.

Eylül 2024: Kredi notu "B" olarak teyit edildi; not görünümü "Durağan"dan "Pozitif"e çevrildi.

Mart 2024: Kredi notu "B" olarak teyit edildi; görünüm "Durağan" olarak korundu.

Eylül 2023: Kredi notu "B" olarak teyit edildi; not görünümü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltildi. (Seçim sonrası geleneksel para politikalarına dönüş etkisi.)

Mart 2023: Kredi notu "B" seviyesindeydi; görünüm "Negatif" olarak teyit edilmişti.