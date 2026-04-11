Yaz sezonu yaklaşırken milyonlarca vatandaş rotasını yurt içi ve yurt dışı paket turlara çevirdi.

Ancak artan taleple birlikte şikayetler de tırmanışa geçti. Ticaret Bakanlığı paket tur tercih edecek vatandaşları uyardı.

Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla kritik bir uyarı listesi yayımladı.

EN ÇOK HANGİ KONULARDA MAĞDURİYET YAŞANIYOR?

Bakanlık verilerine göre şikayetlerin odağında şu başlıklar yer alıyor:

• Otellerin tanıtımlarda vadedilen hizmeti sunmaması (Ayıplı hizmet).

• Sözleşme fesihlerinde veya tur iptallerinde ücret iadesinin yapılmaması.

• Turun son dakikada iptal edilmesi ve tüketicinin seçeneksiz bırakılması.

İPTAL VE İADE HAKLARINIZ NELER?

Tüketicilerin en büyük kozu olan "fesih hakkı" konusunda süreler hayati önem taşıyor:

• 30 Gün Kuralı: Turun başlamasına 30 günden fazla varsa, sözleşmeyi feshedip vergi gibi yasal kesintiler hariç paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

• Son 30 Gün: Eğer fesihe 30 günden az kaldıysa, sözleşmede belirtilen oranlarda kesinti yapılabilir.

• Mücbir Sebep İstisnası: Beklenmedik bir sağlık sorunu veya engelleyici bir durum belgelendiği takdirde, 30 günden az kalsa bile iade imkanı doğabiliyor.

• 14 Gün Şartı: İadeniz kabul edildikten sonra ödediğiniz bedelin en geç 14 gün içinde tarafınıza iletilmesi yasal bir zorunluluk.

"OTEL FARKLI ÇIKARSA" TAZMİNATSIZ CAYMA HAKKI

Eğer tur düzenleyicisi sözleşmenin esaslı unsurlarını (otel, güzergah vb.) değiştirirse veya turu iptal ederse, tüketiciye üç seçenek sunuluyor:

• Değişikliği kabul etmek.

• Eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek ücret ödemeden katılmak.

• Hiçbir tazminat ödemeden sözleşmeden dönmek ve parasını iade almak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI: MİLYONLUK CEZALAR KAPIDA

Bakanlık sadece uyarmakla kalmıyor, sahada da sıkı denetim yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl 33 firma denetlenirken, kanuna aykırı davranan 30 firmaya 38 milyon TL ceza kesildi.

2026'nın ilk üç ayında ise kesilen ceza miktarı şimdiden 8 milyon TL'yi aşmış durumda.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA NEREYE BAŞVURULMALI?

DOLANDIRICILARDAN KORUNMAK İÇİN 3 ALTIN KURAL

Özellikle sosyal medya üzerinden gelen "inanılmaz ucuz" tekliflere karşı Bakanlık şu adımları öneriyor:

• Sorgulama Yapın: Acentenin kayıtlı olup olmadığını www.tursab.org.tr, otelin yıldız sayısını ise www.kulturturizm.gov.tr üzerinden kontrol edin.

• ETBİS Kontrolü: Web sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olduğundan emin olun.

• Belge İsteyin: İster yüz yüze ister online olsun, mutlaka broşür veya bilgilendirme formu talep edin.