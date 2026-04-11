Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden biri olan Tüpraş (TUPRS), 6-10 Nisan 2026 haftasında aracı kurumların yoğun işlem trafiğine sahne oldu. Haftalık bazda toplamda 1,66 milyar TL net alım fazlasıyla kapatan hissede, Ak Yatırım’ın baskın alıcı pozisyonu dikkat çekti.

AK YATIRIM HİSSENİN %64'ÜNÜ SÜPÜRDÜ

Haftalık verilere göre alıcılar tarafında açık ara liderlik koltuğuna Ak Yatırım oturdu. Kurum, toplam alımların %64,45’ini tek başına gerçekleştirerek piyasaya güçlü bir destek sağladı.

En Çok Alım Yapan İlk 5 Kurum:

Ak Yatırım: 12.160.783 Lot (%64,45) – Maliyet: 249,52 TL

Global Menkul: 1.255.070 Lot (%6,65)

İnfo Yatırım: 1.094.565 Lot (%5,80)

Yapı Kredi Yatırım: 931.684 Lot (%4,94)

İş Yatırım: 808.343 Lot (%4,28)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA YABANCI VE YERLİ KURUM KARIŞIMI

Satıcılar tarafında ise daha dengeli bir dağılım gözlemlendi. Haftanın en büyük satıcısı, toplam satışların %28,71’ini gerçekleştiren HSBC oldu.

En Çok Satış Yapan İlk 5 Kurum:

HSBC: -5.417.509 Lot (%28,71)

Deniz Yatırım: -4.026.013 Lot (%21,34)

Tacirler Yatırım: -2.368.488 Lot (%12,55)

QNB Finans: -1.662.968 Lot (%8,81)

Meksa Yatırım: -1.110.156 Lot (%5,88)

HİSSELER NE DURUMDA?

TUPRS hissesi haftalık bazda yüzde 0,29 değer kaybetti.

Kaynak: Hissenet

Hisseler 6-10 Nisan 2026 haftasını 254,50 TL’den kapattı. Hisselerin aylık performansı yüzde 6,83’lük artış oldu. Hisseler 6 ayda yüzde 40,92 kazandırdı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.