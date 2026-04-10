Kripto para piyasalarında ABD ile İran arasında planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde temkinli iyimserlik öne çıktı. Artan risk iştahı, özellikle Bitcoin tarafında yükselişi destekledi.

BITCOIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Piyasanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, TSİ 09.05 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 72.159,1 dolar seviyesine yükseldi. Haftalık bazda ise yüzde 7,3 değer kazanan Bitcoin, risk iştahındaki toparlanmadan destek buldu.

Bitcoin, gün içerisinde 71 bin 600 dolar civarında dengelendi.

ALTCOINLERDE SINIRLI HAREKET

Bitcoin'deki yükselişe paralel olarak altcoinlerde de artış gözlendi. Ancak piyasalarda, gün içinde açıklanması beklenen ABD tüketici fiyat endeksi (CPI) verisi öncesinde temkinli bir seyir hakim oldu.

Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ether yüzde 0,1 artışla 2.184,32 dolara yükselirken, XRP yüzde 0,6 artarak 1,3411 dolar seviyesine çıktı.

ENFLASYON VE FED BEKLENTİSİ KRİTİK

Mart ayında enflasyonun yükselmesinin beklendiği, artan enerji fiyatlarının bu görünümde etkili olduğu ifade ediliyor. Bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde belirleyici olabileceği ve riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

GENİŞ PİYASADA YATAY SEYİR

Solana, Cardano ve BNB gibi büyük altcoinler dar bantta hareket ederken, Dogecoin ve $TRUMP gibi memecoin’lerde de sınırlı değişim görüldü.