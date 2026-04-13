Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt aramasına neden oluyor. Öte yandan motorinin litre fiyatında 14 Nisan Salı gününden itibaren 4,35 TL indirim bekleniyor.

İşte 13 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

13 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.63 TL

Motorin litre fiyatı: 76.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.49 TL

Motorin litre fiyatı: 76.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.61 TL

Motorin litre fiyatı: 77.69 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 77.97 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen petrol fiyatları ve döviz kuru (özellikle dolar/TL) temel alınarak hesaplanıyor. Türkiye'de ise bu maliyetlere rafineri, dağıtım payı ve vergiler eklenerek akaryakıt fiyatı oluşturuluyor.