Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), yatırımcıların merakla beklediği kar payı dağıtımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket, Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre bu yıl temettü ödemesi yapılmayacağını açıkladı.

GEREKÇE: YATIRIMLAR VE FİNANSAL YAPININ KORUNMASI

13 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, kar dağıtımı yapılmamasının temel nedenleri olarak stratejik yatırımlar ve likidite yönetimi öne çıkarıldı. KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Yatırımlar sebebi ile artan likidite ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle; kar dağıtımı yapılmaması ve yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir."

NET KAR "OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE" AKTARILACAK

Şirket, elde edilen net dönem karını nakit olarak dağıtmak yerine, bünyesinde tutarak "olağanüstü yedekler" hesabına aktaracak. Bu hamleyle, devam eden projelerin finansman yükünün hafifletilmesi ve şirketin mali direncinin artırılması hedefleniyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

GUBRF hisseleri yazım sırasında yüzde 1,08'lik düşüş ile 481,25 TL'den işlem gördü.

Kaynak: Hisse.net

