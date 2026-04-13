Portföy güncellemeleri kapsamında Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), hisselerini mercek altına alan İş Yatırım, şirketin büyüme performansını ve finansal yapısını göz önünde bulundurarak hedef fiyatında ciddi bir artışa gitti.

Daha önce 149,16 TL seviyesinde olan hedef fiyat, yeni raporla birlikte 169,30 TL’ye yükseltildi. Kurum, hisse için "al" tavsiyesini ise korudu.

GÜNCEL VERİLERLE ENERJİSA (ENJSA) TABLOSU

İş Yatırım'ın analizine göre, mevcut hisse fiyatı ile hedeflenen seviye arasındaki fark yatırımcılar için iştah kabartıcı bir tablo çiziyor:

Hedef Fiyat: 169,30 TL

Eski Hedef Fiyat: 149,16 TL

Güncel Fiyat: 117,70 TL (Saat 11.20 itibarıyla)

Prim Potansiyeli: Yüzde 43,84

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Enerjisa'nın geniş dağıtım ağı ve perakende satış hacmi, aracı kurumların olumlu görüşlerini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

İş Yatırım'ın belirlediği yeni hedef fiyat, hissenin mevcut 117,70 TL seviyesindeki değerine kıyasla yaklaşık yüzde 44 oranında bir getiri potansiyeli taşıdığına işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.