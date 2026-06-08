Kurum tarafından yayımlanan raporda Tüpraş hissesi için "al" tavsiyesi verilirken, mevcut fiyat seviyesine göre dikkat çeken bir prim potansiyeline işaret edildi.

HEDEF FİYAT 330,30 TL OLARAK BELİRLENDİ

Ünlü & Co, Tüpraş hisseleri için hedef fiyatını 330,30 TL olarak açıkladı. Kurumun raporunda hisse için tavsiye "al" olarak korunurken, Tüpraş'ın model portföye eklendiği belirtildi.

YÜZDE 36,60 PRİM POTANSİYELİ

TUPRS hissesi 241,80 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan hedef fiyat mevcut fiyata göre yüzde 36,60 oranında prim potansiyeline işaret ediyor.

TUPRS Hedef Fiyat Detayları

Aracı Kurum: Ünlü & Co

Hedef Fiyat: 330,30 TL

Son Fiyat: 241,80 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %36,60

Açıklanma Tarihi: 8 Haziran 2026

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