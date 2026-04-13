Enerji sektörünün öncü isimlerinden Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), daha önce duyurduğu kar payı dağıtım takviminde kritik aşamaya geldi.

13 Nisan Pazartesi itibarıyla başlayan hak kullanım süreciyle birlikte hisse fiyatında beklenen teknik düzeltmeyi gerçekleştirdi.

Şirket genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Enerjisa ortaklarına pay başına;

• Brüt: 5,08 TL

• Net: 4,318 TL

tutarında temettü ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına 2 gün sonra (15 Nisan Çarşamba) aktarılacak.

YENİ TEORİK FİYAT BELİRLENDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre temettü ödemesi nedeniyle ENJSA paylarında gidilen fiyat düzeltmesi şu şekilde duyuruldu:

"ENJSA.E pay başına brüt temettü: 5,08 TL teorik fiyat: 119,52 TL"

(Not: Belirtilen 119,52 TL’lik teorik fiyat, borsa sistemindeki fiyat adımına henüz yuvarlanmamış ham rakamı temsil etmektedir.)

PİYASA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Hisse fiyatının temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı çekilmesi, borsadaki kar payı dağıtım mekanizmasının standart bir parçasıdır.

Yatırımcılar, hisse fiyatındaki bu düşüşü hesaplarına yatacak nakit ödeme ile dengelemiş olacak.

