Küresel piyasalarda gözler bir yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına, diğer yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere çevrilmiş durumda. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Zafer Ergezen, özellikle altın fiyatlarında kritik seviyelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ergezen, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini söyledi. Güçlü doların başta altın olmak üzere emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Ergezen, piyasalarda temkinli bir görünümün hakim olduğunu dile getirdi.

ALTINDA 4.270 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Altın fiyatlarının hem faiz beklentileri hem de jeopolitik gelişmelerin etkisi altında hareket ettiğini belirten Ergezen, ons altında 4.270 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu vurguladı.

Ergezen, "Altın fiyatları 4.270-4.300 dolar bandında tutunma çabası içerisinde. Ancak faizlerin yükseleceği beklentisi ve İran-İsrail gerilimi nedeniyle yükselişler şimdilik sınırlı kalıyor." ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca bu bant hareketinin korunmasını beklediğini söyleyen Ergezen, yatırımcıların özellikle Fed'den gelecek mesajları yakından izlemesi gerektiğini kaydetti.

"YÜKSELİŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ergezen, 66-68 dolar bandının kritik destek bölgesi olduğunu belirtti.

Jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde değerli metallerde yükselişlerin görülebileceğini ifade eden Ergezen, buna karşın güçlü ABD verileri ve yüksek enflasyonun bu yükselişleri sınırlayabileceğini söyledi.

Ergezen, "Hem altın hem de gümüşte bu yükselişlerin kalıcı olmasını ve yükselen bir trend oluşturmasını çok fazla beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇLÜ DOLAR EMTİALARI BASKILIYOR

Piyasalarda haftanın oldukça hareketli başladığını ifade eden Ergezen, güçlü gelen ABD istihdam verilerinin Fed'e yönelik faiz artırımı beklentilerini artırdığını belirtti.

Faiz artışlarının dolar endeksini desteklediğini kaydeden Ergezen, güçlü doların kıymetli metaller ve emtia fiyatları üzerinde baskı yarattığını, bu nedenle emtia piyasalarının genelinde aşağı yönlü bir eğilim görüldüğünü söyledi.

PETROLDE 90-95 DOLAR BANDI ÖNE ÇIKIYOR

İsrail-İran gerilimine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kaldığını ifade eden Ergezen, piyasanın sıcak çatışma riskini tam anlamıyla fiyatlamadığını belirtti.

Brent petrolde 90 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde satış baskısının devam edebileceğini söyleyen Ergezen, mevcut görünümde 90-95 dolar bandındaki hareketin sürebileceğini öngördü.

BAKIRDA UZUN VADELİ TALEP GÜÇLÜ KALABİLİR

Bakır piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ergezen, yapay zeka yatırımları, elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji sektöründeki büyümenin bakır talebini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bakır fiyatlarında kısa vadede sert hareketler görülmeyebileceğini ifade eden Ergezen, istikrarlı talep artışının önümüzdeki yıllarda fiyatlara yukarı yönlü destek sağlamayı sürdürebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber7

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