Borsa İstanbul'da 9 Haziran Salı günü saat 12.30 itibarıyla para giriş ve çıkışlarının yoğunlaştığı hisseler belli oldu.
Gün içi veriler incelendiğinde, özellikle iletişim, bankacılık ve perakende sektöründeki hisselerde güçlü para girişleri dikkat çekerken, savunma sanayi ve enerji hisselerinde ise satış baskısının öne çıktığı görüldü.
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
TCELL (Turkcell): 84.606.984 TL
HALKB (Halkbank): 69.644.077 TL
BIMAS (BİM): 50.733.710 TL
ENKAI (Enka İnşaat): 50.187.500 TL
AKBNK (Akbank): 41.865.499 TL
FROTO (Ford Otosan): 31.781.550 TL
TAVHL (TAV Havalimanları): 29.545.542 TL
ECILC (Eczacıbaşı İlaç): 20.464.276 TL
TUKAS (Tukaş): 19.867.973 TL
ISCTR (İş Bankası): 18.449.460 TL
TOASO (Tofaş): 18.380.495 TL
YKBNK (Yapı Kredi): 17.864.841 TL
EFOR (Efor Çay): 16.684.785 TL
AEFES (Anadolu Efes): 11.945.769 TL
SKBNK (Şekerbank): 9.122.067 TL
PATEK (Pasifik Teknoloji): 8.544.031 TL
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
ASELS (ASELSAN): -271.814.154 TL
KTLEV (Katılımevim): -132.046.310 TL
ASTOR (Astor Enerji): -105.640.792 TL
TTKOM (Türk Telekom): -89.895.596 TL
MAGEN (Margün Enerji): -86.948.354 TL
TRALT (Trabzon Liman): -84.044.752 TL
SASA (SASA Polyester): -79.517.130 TL
BESTE (Best Enerji): -53.291.213 TL
TUPRS (Tüpraş): -44.934.714 TL
KCHOL (Koç Holding): -44.565.025 TL
BRSAN (Borusan Boru): -42.731.050 TL
GUBRF (Gübre Fabrikaları): -42.549.082 TL
DAPGM (DAP Gayrimenkul): -41.624.094 TL
EUPWR (Europower Enerji): -40.254.955 TL
PSGYO (Pasifik GYO): -38.036.976 TL
RALYH (Ral Yatırım Holding): -34.572.124 TL
BANKACILIK VE SAVUNMA SANAYİ AYRIŞTI
Günün ilk yarısında bankacılık hisselerine yönelik ilginin arttığı görülürken, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Şekerbank para girişi tarafında öne çıktı. Buna karşılık, ASELSAN 271,8 milyon TL ile en yüksek para çıkışının yaşandığı hisse oldu.
Öte yandan BİM, Ford Otosan ve TAV Havalimanları yatırımcıların ilgi gösterdiği şirketler arasında yer alırken, SASA, Tüpraş ve Koç Holding tarafında satış baskısının etkili olduğu izlendi.
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