Gün içi veriler incelendiğinde, özellikle iletişim, bankacılık ve perakende sektöründeki hisselerde güçlü para girişleri dikkat çekerken, savunma sanayi ve enerji hisselerinde ise satış baskısının öne çıktığı görüldü.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

TCELL (Turkcell): 84.606.984 TL

HALKB (Halkbank): 69.644.077 TL

BIMAS (BİM): 50.733.710 TL

ENKAI (Enka İnşaat): 50.187.500 TL

AKBNK (Akbank): 41.865.499 TL

FROTO (Ford Otosan): 31.781.550 TL

TAVHL (TAV Havalimanları): 29.545.542 TL

ECILC (Eczacıbaşı İlaç): 20.464.276 TL

TUKAS (Tukaş): 19.867.973 TL

ISCTR (İş Bankası): 18.449.460 TL

TOASO (Tofaş): 18.380.495 TL

YKBNK (Yapı Kredi): 17.864.841 TL

EFOR (Efor Çay): 16.684.785 TL

AEFES (Anadolu Efes): 11.945.769 TL

SKBNK (Şekerbank): 9.122.067 TL

PATEK (Pasifik Teknoloji): 8.544.031 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

ASELS (ASELSAN): -271.814.154 TL

KTLEV (Katılımevim): -132.046.310 TL

ASTOR (Astor Enerji): -105.640.792 TL

TTKOM (Türk Telekom): -89.895.596 TL

MAGEN (Margün Enerji): -86.948.354 TL

TRALT (Trabzon Liman): -84.044.752 TL

SASA (SASA Polyester): -79.517.130 TL

BESTE (Best Enerji): -53.291.213 TL

TUPRS (Tüpraş): -44.934.714 TL

KCHOL (Koç Holding): -44.565.025 TL

BRSAN (Borusan Boru): -42.731.050 TL

GUBRF (Gübre Fabrikaları): -42.549.082 TL

DAPGM (DAP Gayrimenkul): -41.624.094 TL

EUPWR (Europower Enerji): -40.254.955 TL

PSGYO (Pasifik GYO): -38.036.976 TL

RALYH (Ral Yatırım Holding): -34.572.124 TL

BANKACILIK VE SAVUNMA SANAYİ AYRIŞTI

Günün ilk yarısında bankacılık hisselerine yönelik ilginin arttığı görülürken, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Şekerbank para girişi tarafında öne çıktı. Buna karşılık, ASELSAN 271,8 milyon TL ile en yüksek para çıkışının yaşandığı hisse oldu.

Öte yandan BİM, Ford Otosan ve TAV Havalimanları yatırımcıların ilgi gösterdiği şirketler arasında yer alırken, SASA, Tüpraş ve Koç Holding tarafında satış baskısının etkili olduğu izlendi.

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