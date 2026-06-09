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Son 1 yılda yüzde 61,63 kazandırdı! Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken altın fonlarının yıllık performansı dikkat çekti.

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan geri çekilmelere rağmen son 1 yıllık performans verileri altın fonlarının yatırımcısına önemli kazançlar sağladığını ortaya koydu. Bazı fonların getirisi yüzde 60 seviyesini aşarken, listede yer alan tüm fonlar yüzde 50'nin üzerinde kazanç sundu.

EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN FONLARI

ForInvest verilerine göre son 1 yıllık verilere göre en yüksek getiriyi yüzde 61,63 ile UP1 - Ünlü Portföy Altın Fonu sağladı.

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En çok kazandıran fonlar ve yıllık getirileri şöyle sıralandı:

UP1: %61,63
MKG: %60,26
HBF: %59,69
OJK: %59,51
RPG: %58,61
DBA: %57,31
YKT: %56,09
AFO: %55,79
GTA: %55,44
TUA: %55,19
FIB: %54,41
GGK: %54,12
ICA: %53,21
TTA: %51,03

Adı altın ama elle tutulmuyor! Getiriler %50 yi aştı, Görsel 1

Adı altın ama elle tutulmuyor! Getiriler %50 yi aştı, Görsel 2

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Listenin zirvesindeki UP1 fonuna bir yıl önce 100 bin TL yatırım yapan bir yatırımcının portföyü yaklaşık 161 bin 630 TL'ye yükseldi.

MKG fonunda aynı tutardaki yatırım 160 bin 260 TL'ye, HBF fonunda ise 159 bin 690 TL'ye ulaştı.

Adı altın ama elle tutulmuyor! Getiriler %50 yi aştı, Görsel 3

ALTIN FONLARINA İLGİ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve güvenli liman talebi altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürürken, altına dayalı yatırım fonları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Fiziki altın saklama zorunluluğu olmadan altın piyasasına yatırım yapma imkanı sunan fonlar, son dönemde yüksek getirileriyle öne çıkan yatırım araçları arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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