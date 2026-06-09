Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam ödenmiş sermayesine oranını ifade ediyor. Endeks hesaplamalarında önemli bir kriter olarak kullanılan bu oranlardaki değişiklikler, ilgili hisselerin endeks ağırlıklarını da etkileyebiliyor.

5 ŞİRKETİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI GÜNCELLENDİ

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre fiili dolaşımdaki pay oranları şu şekilde belirlendi:

Gündoğdu Gıda (GUNDG): %27

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): %28

Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): %28

Otto Holding (OTTO): %74

Temapol Polimer Plastik (TMPOL): %39

Söz konusu oranlar, 10 Haziran 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında kullanılacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, şirketlerin halka açık ve borsada işlem gören pay miktarının toplam sermayeye oranını gösterir. Bu oran, endekslerdeki şirket ağırlıklarının belirlenmesinde önemli rol oynarken, yatırımcılar tarafından da yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'un yayımladığı son güncellemeyle birlikte, ilgili şirketlerin endekslerdeki ağırlıklarında değişiklik yaşanabilecek. Yatırımcıların, 10 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni oranları dikkate alarak işlemlerini değerlendirmeleri bekleniyor.

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