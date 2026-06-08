Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka ve aracı kurumların faiz beklentileri şekillenmeye başladı.

Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından kurumların büyük bölümü politika faizinde değişiklik beklemezken, bazı kurumlar TCMB'nin politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltebileceği görüşünü paylaştı. Yıl sonuna ilişkin beklentiler ise politika faizinin yüzde 34-37 bandında oluşacağına işaret etti.

ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI GİYİM VE AYAKKABIDAN GELDİ

Kurumların değerlendirmelerine göre, mayıs ayında enflasyona yaklaşık 0,75 puanla en yüksek katkıyı giyim ve ayakkabı grubu yaptı. Ulaştırma ve konut kalemleri de enflasyonu yukarı çeken başlıca gruplar arasında yer aldı.

Öte yandan gıda ve alkolsüz içeceklerde görülen aylık düşüş, manşet enflasyondaki yükselişi sınırladı. Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerilemenin gıda enflasyonunu olumlu etkilediği belirtildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,25

Yıl sonu enflasyon tahmini paylaşan 8 kurumun beklentileri yüzde 27 ile yüzde 30 aralığında şekillendi.

Kurumlar arasında en düşük tahmin yüzde 27, en yüksek tahmin ise yüzde 30 oldu. Bu tahminler baz alındığında medyan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,25 olarak hesaplandı.

Tahmin açıklayan 8 kurumun 3'ü yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörürken, 5 kurum ise yüzde 30'un altında beklenti paylaştı.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE AYRIŞMA YAŞANDI

Haziran ayında gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerde ise farklılaşma görüldü.

Yedi kurum politika faizinde değişiklik beklemezken, iki kurum TCMB'nin politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltebileceğini değerlendirdi. Söz konusu kurumlar, fonlamanın mevcut yüzde 40 seviyesinde devam edeceğini ve haftalık repo faizinin de yüzde 40'a çıkarılabileceğini öngördü.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 34-37 ARALIĞINDA

Kurumların yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentileri ise yüzde 34 ile yüzde 37 bandında yoğunlaştı.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası, nisan ayında yapılan son toplantıda politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu.