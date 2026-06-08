Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kritik bir özel durum açıklaması paylaştı.

Ege Yapı GYO patronu Hasan İnanç Kabadayı, şirketin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu imtiyazsız payları borsada satabilmek adına Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müracaat etti.

Yapılan açıklamada şirket sermayesinin yüzde 5'ine tekabül eden 10.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla düzenlenen pay satış bilgi formunun onaylanması için 5 Haziran 2026 tarihinde kurula resmen başvuruda bulunulduğu bildirildi.

EGEGY HİSSELERİNDE GÜNCEL DURUM

Geçen hafta kapanışını 30.36 TL seviyesinden yapan EGEGY, yüzde 4,15 değer kaybıyla 29.1 TL seviyesine gerilemiş durumda.

Hissede hafta kapanışında 3.146.189 lot işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 93.075.496 TL seviyesine ulaştı.

Satış baskısıyla birlikte hisse haftalık bazda yüzde 2,35, aylık bazda ise yüzde 8,49 oranında kayıp yaşadı.

Buna karşın uzun vadeli yatırımcısına yıllık bazda yüzde 40,99 oranında getiri sağlamaya devam ediyor.

Hissenin yıllık bazda kaydettiği en yüksek seviye 35.48 TL iken, en düşük seviyesi 24.78 TL olarak tablodaki yerini koruyor.

Piyasa uzmanları, SPK'ya yapılan bu 10 milyon adetlik pay satışı başvurusunun kurul tarafından onaylanıp onaylanmayacağını ve olası satışın tahta üzerindeki hacimsel etkilerini yakından takip ediyor.

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