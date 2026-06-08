Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde yaşanan hareketlilik, piyasa yönetiminin de radarına girdi. Son günlerdeki sert yükselişin ardından şirketten yatırımcıları bilgilendiren resmi bir açıklama paylaşıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Çağdaş Cam tarafından yapılan resmi açıklamada; hisseler üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumunun bulunmadığı açıklandı.

Şirket cephesinden gelen "kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur" açıklamasıyla birlikte, CGCAM hisselerindeki sert yükseliş grafiğinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği borsa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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CGCAM GÜNCEL BORSA VERİLERİ: YILLIK EN YÜKSEK SEVİYEDE

Geçen haftayı 52.55 TL seviyesine ulaşarak tavan fiyattan kapatan CGCAM, yıllık en yüksek seviyesine çıktı. Hissenin yıllık en düşük seviyesi ise 33 TL olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta yaşanan miktar hareketliliği hacim verilerinde de kendini gösterdi. 5 Haziran Cuma günü CGCAM paylarında 11.276.431 lot işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi 579.169.451 TL seviyesine ulaştı.

CGCAM yatırımcısına haftalık bazda yüzde 28,3, aylık bazda yüzde 23,36 ve yıllık bazda yüzde 83,61 oranında prim sağladı.

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