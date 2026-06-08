Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi piyasaların da gündemine oturdu. Kongrede 17 bin 245 oy alan Yıldırım, 9 bin 927 oyda kalan Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra yeniden kulüp başkanlığına döndü.

Seçim sonucunun ardından yatırımcıların yakından takip ettiği FENER hissesi de güne hareketli başladı.

FENER HİSSESİ YÜZDE 2,81 YÜKSELDİ

Saat 10.35 itibarıyla FENER hissesi 4,03 TL seviyesinden işlem gördü. Hisse, önceki kapanışa göre 0,11 TL yükselirken günlük bazda yüzde 2,81 prim yaptı.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA NET SATIŞ ÖNE ÇIKTI

Saat 10.30 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 7 milyon 647 bin 502 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı 8 milyon 75 bin 335 lot olarak kaydedildi. Böylece hissede net 427 bin 833 lot satış gerçekleşti.

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En fazla alım yapan kurumlar:

Yapı Kredi: 1.890.964 lot

Marbaş: 1.653.560 lot

Midas: 1.397.934 lot

Ak Yatırım: 1.381.693 lot

Vakıf Yatırım: 1.323.351 lot

En fazla satış yapan kurumlar:

A1 Capital: 2.552.806 lot

Gedik Yatırım: 1.654.639 lot

Phillip Capital: 1.477.751 lot

Yatırım Finansman: 1.300.643 lot

İnfo Yatırım: 1.089.496 lot

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR"

Seçim sonrası konuşan Aziz Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullanırken, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldırım ayrıca gerekli transfer takviyelerini 15 gün içinde yapacaklarını belirterek taraftarlara şampiyonluk sözü verdi.

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