Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK), şubat ayının ciro endeksleri raporunu paylaştı.

Ekonominin ana damarlarını oluşturan dört temel sektörün birleşik performansını yansıtan toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre bu yıl şubatta yüzde 34,2 oranında bir artış kaydetti.

SEKTÖREL BAZDA YILLIK DEĞİŞİMLER

Yıllık bazda tüm sektörlerin artı yönlü ivme kazandığı görülürken, en güçlü büyüme ticaret kanalından geldi:

• Ticaret: yüzde 36,8

• Hizmet: yüzde 34,6

• Sanayi: yüzde 31,7

• İnşaat: yüzde 20,2

AYLIK VERİLER: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI

Toplam ciro endeksi, Ocak 2026’ya oranla aylık bazda yüzde 2,0 artış göstererek büyüme trendini korudu. Ancak alt sektörlere bakıldığında inşaat sektöründeki negatif ayrışma dikkat çekti.

Şubat ayı verileri, sanayinin aylık bazdaki yüzde 4,1’lik atağıyla lokomotif rolü üstlendiğini gösteriyor.

Yıllık bazda ise ticaret ve hizmet sektörleri, enflasyonist etkiler ve talep canlılığıyla birlikte toplam ciroyu yukarı çeken ana unsurlar oldu.

İnşaat sektörünün aylık bazda yaşadığı yüzde 3,0’lık daralma ise ayın en dikkat çekici negatif verisi olarak kayıtlara geçti.