DSİ 23. Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği "Kastamonu Gökırmak Obrucak Sulaması Malzeme Alımı 13. Kısım" ihalesine katılan Kuzey Boru, 297.483.431,00 TL (KDV hariç) tutarındaki teklifiyle rakiplerini geride bıraktı.

İhale kapsamında CTP boru alımı gerçekleştirilecek olup, projenin teslimat sürecine dair Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden detaylar paylaşıldı:

• Proje Adı: Kastamonu Gökırmak Obrucak Sulaması (13. Kısım)

• İhale Bedeli: 297,5 milyon TL

• Beklenen Teslimat: 2026 yılı 3. çeyrek

KBORU HİSSELERİNDE ZİRVE TAKİBİ

Kuzey Boru’nun ihale başarısı, hisse performansına da pozitif yansımış görünüyor.

Mart ayı sonunda başlayan yukarı yönlü ivme, nisan ayı itibarıyla hız kazanmış durumda.

Saat 11.36 itibarıyla KBORU hisseleri 24,78 TL seviyesinden işlem görerek günlük bazda yüzde 1,56'lık bir artış kaydetti.

201,83 milyonluk işlem hacmi, fiyat yükselişinin güçlü bir piyasa ilgisiyle desteklendiğini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.