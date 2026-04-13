Sabah saatlerinde bankacılık öncülüğünde derinleşen satışlarda Bank of America (BofA), 3,7 milyar TL’yi aşan net satışıyla piyasayı baskılayan ana aktör oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, Orta Doğu’dan gelen diplomatik restleşmelerin gölgesinde haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik "abluka" tehdidi sonrası risk algısı tırmanırken, endeks güne yüzde 1,06 değer kaybıyla 13.924 puandan merhaba dedi.

Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 2,30’luk sert geri çekilme, piyasadaki tedirginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

BOFA’DAN DEV SATIŞ: 3,7 MİLYAR TL ÇIKIŞ

Günün ilk yarısında aracı kurumların işlem trafiği piyasadaki yön arayışını netleştirdi. Saat 12.30 itibarıyla Bank of America (BofA), -3.776.501.278 TL net hacimle satış listesinin açık ara zirvesinde yer aldı.

BofA’yı sırasıyla Ziraat, Halk ve Gedik Yatırım izlerken, kurumsal satışların yoğunluğu dikkat çekti.

PUSULA VE GARANTİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR

Satış baskısının bu denli yoğun olduğu bir atmosferde, alış tarafında Pusula Yatırım sürprizi yaşanıyor. Pusula, 1.375.768.787 TL net alış hacmiyle piyasayı göğüsleyen ilk kurum oldu.

Alıcılı tarafta Pusula’yı; 943 milyon TL ile Garanti, 860 milyon TL ile TEB ve 740 milyon TL ile Midas takip ediyor.

Aracı kurumlar arasındaki bu hacim yarışı, "Ayılar ile Boğalar" arasındaki mücadelenin 14.000 puan sınırında düğümlendiğini gösteriyor.

ANALİSTLER UYARIYOR: 13.800 DESTEĞİ KRİTİK

Piyasa uzmanları, küresel manşetlerin (özellikle petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı gelişmeleri) teknik seviyelerin önüne geçtiğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için:

• Destek Seviyeleri: 13.900 ve 13.800 puan.

• Direnç Seviyeleri: 14.000 ve 14.100 puan.

Sektörel bazda spor endeksi yüzde 1,97 ile pozitif ayrışarak günün tek tesellisi olurken, yatırımcıların gözü kulağı diplomatik kanallardan gelecek yeni haber akışında kalmaya devam ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 427 21.463.356.021,50 % 7.15 15:15 THYAO 315.75 11.522.572.817,00 % -2.32 15:15 TUPRS 267.25 10.300.942.088,25 % 5.01 15:14 SASA 2.6 7.372.075.728,96 % -0.76 15:15 AAGYO 24.5 7.318.789.230,78 % -4 15:15

