İran'ın Körfez'deki büyük alüminyum tesislerine düzenlediği füze saldırıları, ABD'li alüminyum üreticilerinin hisselerini sert biçimde yukarı çekti. Saldırılar Abu Dabi'deki Emirates Global Aluminium ve Bahreyn Aluminium'u hedef aldı; bu iki tesis bölgenin en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Alcoa hisseleri saldırıların ardından yüzde 11,8 artarak son ayların en güçlü gününü yaşadı. Alüminyum fiyatları da yüzde 4,2 yükselerek Alcoa, Century Aluminum ve Kaiser Aluminum gibi üreticilere doğrudan yarar sağladı.

Orta Doğu, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor. Bu tesislerin hasar görmesiyle birlikte piyasa, anlık ve uzun soluklu bir arz kesintisi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Üstelik bu gelişme, küresel alüminyum stoklarının zaten on yılların en düşük seviyelerinde seyrettiği bir döneme denk geldi.

Değerleme açısından Alcoa, tarihsel 10 yıllık ileri fiyat-kazanç ortalaması 20 katın üzerindeyken şu an 10 katın altında işlem görüyor. Şirket ayrıca 2026 sonuna kadar yüz milyonlarca dolar tasarruf hedefleyen bir FAVÖK artırma planı açıkladı.

JPMorgan ve UBS, Alcoa için hedef fiyatlarını sırasıyla 68 ve 70 dolara yükseltti. Bazı analistler ise savaşın sürmesi halinde bu tahminlerin dahi yetersiz kalabileceğini vurguluyor.

Alcoa'nın önemli bir rekabet avantajı var: eritme işlemlerinin yüzde 87'si yenilenebilir enerjiyle (hidroelektrik ve nükleer) yürütülüyor. Bu durum, enerji fiyatlarının patladığı dönemlerde şirkete ciddi bir maliyet üstünlüğü sağlıyor. Tesla başta olmak üzere elektrikli araç üreticileri de giderek daha fazla "yeşil alüminyum" talep ettiğinden bu avantaj stratejik bir öneme kavuşuyor.

Alcoa, 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını 16 Nisan'da piyasa kapanışının ardından açıklayacak.