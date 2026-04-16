Küresel yatırım bankası Citigroup, kısa vadeli bakır fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 0-3 aylık dönem için ton başına bakır fiyatı tahminini 13.000 dolara çıkardı. Son dönemde altın ve dövize alternatif arayan Türk yatırımcıların da radarına giren bakırda bu revizyon, emtia tarafında yeni bir hareket alanı oluşabileceğine işaret ediyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATI DESTEKLİYOR

Citi'nin analizine göre ABD-İran geriliminde yaşanan yumuşama, piyasalarda risk algısını azaltırken, Orta Doğu'daki kükürt arzına ilişkin belirsizlikler bakır fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bakır üretiminde kritik bir girdi olan kükürt arzında yaşanabilecek olası kesintilerin fiyatları destekleyebileceği belirtiliyor.

FİYATLAR ZİRVEYE YAKIN

Londra Metal Borsası'nda işlem gören gösterge bakır, 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ton başına 13.392,5 doları gördü. Orta Doğu’nun küresel kükürt üretimindeki yaklaşık yüzde 24'lük payı, bölgedeki gelişmeleri bakır piyasası açısından kritik hale getiriyor.

BANKALAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bakır fiyatlarına ilişkin beklentiler bankalar arasında farklılık gösteriyor. Wells Fargo, 2026 sonu için bakır fiyatı tahminini 12.452 dolara yükseltirken, Citi yılın son çeyreğine kadar fiyatların 12.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durum, kısa vadede yukarı yönlü hareket beklentisi sürerken, orta vadede temkinli duruşun korunduğunu ortaya koyuyor.

DİĞER METALLERDE BEKLENTİLER

Citi, diğer baz metaller için de tahminlerini paylaştı. Buna göre nikel için ton başına 19.000 dolar seviyesinde yükseliş öngörülürken, çinko için 3.300 dolar, kurşun için 1.950 dolar ve kalay için 50.000 dolar seviyelerinde daha dengeli bir görünüm bekleniyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Son dönemde altın ve dövize alternatif olarak emtialara yönelen Türk yatırımcılar için bakır yeniden gündeme gelebilir. Küresel büyüme, enerji dönüşümü ve elektrikli araç yatırımlarıyla doğrudan bağlantılı olan bakır, uzun vadede "Stratejik metal" olarak öne çıkıyor.

Ancak fiyatların halihazırda yüksek seviyelerde olması ve bankalar arasındaki görüş ayrılığı, yatırım kararlarında temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve arz tarafındaki haber akışı, bakır fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek.

DEĞERLİ METALLERDE GÜNCEL FİYATLAR

Gümüş

Ons: 80,55 – 81,14 USD

Gram: 115,29 TL

Platin

Ons: 2.123,19 – 2.154,10 USD

Gram: 2.787,60 – 3.017,80 TL

Paladyum

Ons: 1.571,00 – 1.611,00 USD

Gram: 2.284,47 TL

Bakır

LME/Vadeli: 13.292 USD/ton

Birim fiyat: 6,11 USD/libre