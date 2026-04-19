Bu hafta yapılan teknik taramada 5 hisse öne çıktı: EREGL, TCELL, MGROS, IZENR ve LIDER. RSI, MACD ve hareketli ortalama sinyallerinin tümü aynı yönü gösteriyor. Peki bu hisselerde ne oluyor?

EREGL — Ereğli Demir Çelik | 31,62 TL

Erdemir son haftalarda sessiz sedasız yükseliyor. Gedik Yatırım geçen hafta hedef fiyatını 29,22 TL'den 31,95 TL'ye çekti. Hisse şu an o hedefin hemen yanında.

Teknik tablo da destekliyor. 20 günlük ortalama 29 TL civarında, fiyat bunun çok üzerinde. 32 TL üzerinde kapanışlar gelirse analistler 35-40 TL bölgesini konuşmaya başlayacak.

Hürmüz'ün açılması ve petrol fiyatlarının düşmesi çelik üretimindeki enerji maliyetlerini hafifletiyor. Bu Erdemir için doğrudan bir maliyet avantajı.

Destek: 30,00 TL — 29,00 TL

Direnç: 32,33 TL — 33,67 TL,

TCELL — Turkcell | ~118 TL

Turkcell bu listede en güvenli liman. Hem temettü veriyor hem büyüyor hem de dalgalı piyasalarda ayakta kalıyor.

24 Nisan'da bilanço açıklanacak. Bilanço öncesi hisseye alım geldiği sık görülen bir tablo. ARPU yani abone başına gelir enflasyonun üzerinde kaldığı sürece Turkcell'in kar marjı korunuyor.

52 hafta zirvesi 129,60 TL. Oradan epey geriledi, şimdi toparlıyor.

Destek: 108 TL — 100 TL

Direnç: 121 TL — 126 TL

MGROS — Migros | 656 TL

Enflasyon yüksek kaldıkça Migros kazanıyor. Rafların fiyatı arttıkça ciro artıyor, müşteri kaçmıyor çünkü insanlar yemek yemek zorunda.

Savunmacı bir hisse arıyorsanız Migros klasik tercih. Faiz indirim beklentileri güçlenirse tüketici harcamaları canlanır, bu da Migros'a ekstra destek sağlar.

Destek: 620 TL — 590 TL

Direnç: 670 TL — 700 TL

IZENR — İzdemir Enerji

Bu listede MACD açısından en güçlü hisse. 1,00 seviyesi diğerlerinin çok üzerinde, yani alıcılar gerçekten baskı uyguluyor.

Enerji sektörü hem Türkiye gündeminde hem de küresel gündemde. Hürmüz'ün normalleşmesiyle petrol fiyatlarının gerilemesi elektrik üreticileri için maliyet tarafını rahatlatıyor. Şirketin elektrik üretim kapasitesi bu ortamda değer kazanıyor.

Destek: Mevcut seviye kritik, altına inilmemeli

Direnç: HCM değişimi yüzde 20 üzerinde güçlü alım sinyali veriyor

LIDER — Lider Turizm

Listede RSI en yüksek hisse bu. 73,21 seviyesiyle aşırı alım sınırına yaklaşıyor. Yani hisse hızlı yükseldi, bir nefes alması gerekebilir.

Ama turizm hikayesi güçlü. 2026 yaz sezonu beklentileri olumlu, Hürmüz'ün açılmasıyla bölgesel belirsizlik azaldı. Bu tabloda turizm hisseleri en hızlı tepki verenler arasında yer alıyor.

Kısa vadede kâr satışı gelebilir. Bunu fırsat olarak değerlendirmek isteyenler için geri çekilme seviyeleri izlenmeli.

Destek: Mevcut seviyenin yüzde 5 altı

Direnç: RSI 75-80 bölgesinde satış baskısı artabilir

Kısaca

Beş hisseye baktığımızda farklı sektörlerden, farklı risk profillerinden ama aynı teknik tablodan bahsediyoruz. Hepsinde RSI 55 üzerinde, MACD pozitif, hareketli ortalamalar destek veriyor. Bu üç göstergenin aynı anda aynı yönü göstermesi nadir bir tablo.

EREGL için hikaye en somut. Petrol düştü, enerji maliyetleri hafifliyor, analist hedef fiyatı yükseldi. Teknik ve temel aynı anda konuşuyor. Böyle bir uyum her hissede görülmüyor.

TCELL savunmacı ama durağan değil. 24 Nisan bilançosu yaklaşıyor. Turkcell tarihsel olarak bilanço öncesi hareketlenen bir hisse. Temettü verimi de mevcut, yani bekleme maliyeti düşük.

MGROS bu tabloda en rahat olanı. Enflasyon ne olursa olsun insanlar markete gidiyor. Faiz indirim beklentisi güçlenirse tüketici harcamaları canlanır, bu da Migros'a ekstra katalizör sağlar. Savunmacı hisse arayan yatırımcı için klasik bir tercih.

IZENR listedeki en agresif sinyal. MACD değeri diğerlerinin çok üzerinde. Bu güçlü alım baskısına işaret ediyor. Enerji sektörü hem Türkiye'nin yapısal dönüşümünde hem de küresel yatırımcının gündeminde. Hisse tanınan bir isim olmayabilir ama teknik tablo çok net konuşuyor.

LIDER ise en riskli ama potansiyel olarak en hızlı hareket edebilecek olan. Turizm sezonu kapıda, Hürmüz açıldı, bölgesel belirsizlik azaldı. Yaz aylarına girerken turizm hisseleri genellikle en erken harekete geçen grup oluyor. RSI 73 seviyesi bir uyarı ama momentum devam ederse bu seviyeleri geride bırakabilir. Kısa vadeli düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Genel tablo şunu söylüyor: piyasa yukarı baktığında bu beş hisse BIST ortalamasının üzerinde performans sergileyebilir. Aşağı baktığında ise EREGL ve TCELL görece dayanıklı kalırken LIDER ve IZENR daha sert tepki verebilir. Risk iştahına göre seçim yapmak burada belirleyici oluyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

TCELL 24 Nisan bilançosu, TCMB faiz kararı ve BIST 100'ün 14.600 üzerinde kalıcılığı.

Kaynaklar:

Gedik Yatırım, TradingView ve Mynet Finans verileri esas alınarak derlenmiştir.