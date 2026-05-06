ABD Başkanı Trump’ın İran ile kapsamlı bir anlaşma sinyali vermesi ve Hürmüz Boğazı’nın ticarete tamamen açılacağı umutları, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. TSI 18.27 itibarıyla gram altın 6830 TL'den, ons altın ise 4697 dolardan işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, süreci "manipülasyona açık" olarak nitelendirerek yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Nasri Amcalar, ABD ve İran hattından gelen karşılıklı açıklamaların altın ve petrol fiyatları üzerinde zıt etkiler yarattığına dikkat çekti:

“İran cephesinden gelen açıklamalar ons fiyatını düşürüp Brent petrolü yükseltirken; Trump tam tersi bir söylemde bulunduğunda petrol düşüyor, altın yükseliyor. Yatırımcıların bu tabloyu çok dikkatli okuması gerekiyor.”

Kaynak: TradingView

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI MI?

Trump’ın son açıklamaları olmasaydı yatırımcıya düşüşün devam edebileceği yönünde tavsiye vereceklerini belirten Amcalar, şu anki sürecin gram altında kısmi bir yükseliş eğilimi yarattığını ifade etti. Ancak uzman isim, bu yükselişin "soluksuz" olmayacağı konusunda uyardı.

Amcalar, fiyatların sürekli artmayacağın; ara ara teknik düzeltmeler ve iniş-çıkışlar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

YIL SONU BEKLENTİSİ: "8.000 LİRA SINIRI"

Nasri Amcalar, gram altının geleceğine dair rakamsal öngörülerini de paylaştı:

Hedef Seviye: Gram altının yeniden 8.000 TL seviyelerini görmesi muhtemel, ancak bu yıl bu rakamın çok üzerine çıkılması beklenmiyor.

Temmuz Tahmini: Temmuz ayında gram altının 7.000 TL sınırını aşacağı, ancak ekstrem bir durum olmadıkça 8.000 bandını zorlamayacağı öngörülüyor.

Düğün Sezonu Etkisi: Düğün sezonunun fiyatlarda aşırı bir sıçrama yaratması beklenmiyor; Ocak ayındaki seviyelerin görülebileceği tahmin ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE "NAKİT" DENKLEMİ

Gerilim sürecinde altının neden baskılandığına da değinen Amcalar, ilginç bir dinamiğe işaret etti. Uzman Amcalar, "Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski petrol fiyatlarını tırmandırınca, ülkelerin nakit ihtiyacı arttı. Likidite sağlamak isteyen ülkeler altın rezervlerini satışa çıkarınca, artan arz ons altın fiyatlarını aşağı çekti." dedi.

Kaynak: CNNTÜRK

