Döviz kurlarında son dönemde görülen yatay seyir, doların enflasyon karşısında zayıf performans göstermesi ve Türk lirası mevduatın daha yüksek getiri sağlaması, vatandaşların yatırım tercihlerine de yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı nisan ayı hane halkı beklenti anketine göre yatırım tercihlerinde altın ve gayrimenkul öne çıktı.

Ankete katılanların;

yüzde 48,8’i altın,

yüzde 33,4’ü gayrimenkul,

yüzde 4,4’ü vadeli mevduat,

yüzde 3,6’sı otomobil,

yüzde 2,4’ü ise döviz tercih etti.

Sonuçlara göre döviz yatırımı, altın ve konutun oldukça gerisinde kalırken, TL mevduat ve otomobil tercihinin de altında yer aldı. Döviz seçeneği yüzde 2,4 ile listenin son sırasında bulundu.

DOLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

2026 yılının ilk üç aylık döneminde dolar kuru yüzde 3,45 yükselerek 44,42 TL seviyesinde kapanış yaptı. Ancak bu artış, aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 seviyesindeki enflasyonun ve yaklaşık yüzde 11 getiri sağlayan TL mevduatın gerisinde kaldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Eurodaki yükseliş ise ilk çeyrekte yüzde 1,75 ile daha sınırlı gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE DÖVİZ MEVDUATI 24,3 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Türkiye Gazetesi’nden Faruk Bingöl’ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden aktardığı bilgilere göre, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam mevduat büyüklüğü 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL’ye ulaştı.

Bu tutarın yüzde 43’ünü döviz tevdiat hesapları oluşturdu.

EN FAZLA DÖVİZ MEVDUATI İSTANBUL’DA

Döviz mevduatı tutarının en yüksek olduğu 5 il şöyle sıralandı:

İstanbul - 5 trilyon 31,73 milyar TL (%40,98)

Ankara - 1 trilyon 281,80 milyar TL (%33,41)

İzmir - 535,03 milyar TL (%38,29)

Antalya - 309,83 milyar TL (%46,18)

Bursa - 204,62 milyar TL (%43,05)

DÖVİZ MEVDUATININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Döviz mevduatı tutarının en düşük olduğu 5 il ise şöyle oldu:

Ardahan - 2,49 milyar TL (%29,71)

Bayburt - 2,69 milyar TL (%48,61)

Kilis - 3,57 milyar TL (%42,46)

Gümüşhane - 4,09 milyar TL (%50,46)

Hakkâri - 4,29 milyar TL (%42,92)

DÖVİZİN PAYININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Toplam mevduat içinde dövizin payının en yüksek olduğu 10 il şu şekilde sıralandı:

Aksaray - 43,25 milyar TL (%60,07)

Nevşehir - 22,55 milyar TL (%60,06)

Karaman - 25,27 milyar TL (%57,07)

Yozgat - 18,55 milyar TL (%55,47)

Bingöl - 6,84 milyar TL (%55,37)

Elâzığ - 22,37 milyar TL (%54,70)

Kütahya - 24,31 milyar TL (%52,94)

Iğdır - 4,88 milyar TL (%52,52)

Gümüşhane - 4,09 milyar TL (%50,46)

Afyonkarahisar - 50,08 milyar TL (%49,87)

DÖVİZİN PAYININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Toplam mevduat içinde dövizin payının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı:

Ardahan - 2,49 milyar TL (%29,71)

Ankara - 1,28 trilyon TL (%33,41)

Kars - 7,53 milyar TL (%34,43)

Adana - 137,73 milyar TL (%35,21)

Tekirdağ - 46,12 milyar TL (%38,24)

İzmir - 535,03 milyar TL (%38,29)

Diyarbakır - 27,50 milyar TL (%39,47)

Muğla - 89,28 milyar TL (%40,60)

Bilecik - 6,58 milyar TL (%40,98)

İstanbul - 5,03 trilyon TL (%40,98)