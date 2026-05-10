Google Haberler

Borsa 4-8 Mayıs haftasını yüzde 4,29’luk yükselişle 15062.65 puandan kapattı. Borsanın rekor kırdığı hafta içinde ASELS hissesinden alım-satım yapan kurumlar belli oldu.

ASELSAN (ASELS) paylarında 4-8 Mayıs 2026 haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri, satıcıların alıcılara oranla daha baskın olduğu bir tabloyu ortaya koydu. Haftalık verilere göre net işlem hacmi -1.683.311.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte haftalık AKD (Aracı Kurum Dağılımı) verilerine göre öne çıkan kurumlar:

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

İş Yatırım: 1.164.142 lot (%18,64) – Maliyet: 424,327 TL

Garanti BBVA: 910.121 lot (%14,57) – Maliyet: 418,14 TL

Yapı Kredi: 734.317 lot (%11,76) – Maliyet: 432,567 TL

Ziraat Yatırım: 599.831 lot (%9,60) – Maliyet: 427,296 TL

Tacirler: 514.568 lot (%8,24) – Maliyet: 435,937 TL

Diğer: 2.322.586 lot (%37,19)

ASELS hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (4-8 Mayıs 2026), Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR

Bank of America: -2.717.666 lot (%43,51) – Maliyet: 413,841 TL

Yatırım Finansman: -1.305.645 lot (%20,91) – Maliyet: 430,019 TL

Ak Yatırım: -639.779 lot (%10,24) – Maliyet: 439,209 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Gedik Yatırım: -526.718 lot (%8,43) – Maliyet: 435,813 TL

Oyak Yatırım: -416.482 lot (%6,67) – Maliyet: 431,141 TL

Diğer: -639.275 lot (%10,24)

ASELS hisseleri haftalık bazda 1,96’lık prim yaptı. Kapanışı 428.5 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecekBorsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecek
Ziraat Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)Ziraat Yatırım'ın bu hafta alıp sattığı hisseler (4-8 Mayıs 2026)

Google Haberler