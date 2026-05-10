Borsa 4-8 Mayıs haftasını yüzde 4,29’luk yükselişle 15062.65 puandan kapattı. Borsanın rekor kırdığı hafta içinde ASELS hissesinden alım-satım yapan kurumlar belli oldu.
ASELSAN (ASELS) paylarında 4-8 Mayıs 2026 haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri, satıcıların alıcılara oranla daha baskın olduğu bir tabloyu ortaya koydu. Haftalık verilere göre net işlem hacmi -1.683.311.000 TL seviyesinde gerçekleşti.
İşte haftalık AKD (Aracı Kurum Dağılımı) verilerine göre öne çıkan kurumlar:
EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
İş Yatırım: 1.164.142 lot (%18,64) – Maliyet: 424,327 TL
Garanti BBVA: 910.121 lot (%14,57) – Maliyet: 418,14 TL
Yapı Kredi: 734.317 lot (%11,76) – Maliyet: 432,567 TL
Ziraat Yatırım: 599.831 lot (%9,60) – Maliyet: 427,296 TL
Tacirler: 514.568 lot (%8,24) – Maliyet: 435,937 TL
Diğer: 2.322.586 lot (%37,19)
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR
Bank of America: -2.717.666 lot (%43,51) – Maliyet: 413,841 TL
Yatırım Finansman: -1.305.645 lot (%20,91) – Maliyet: 430,019 TL
Ak Yatırım: -639.779 lot (%10,24) – Maliyet: 439,209 TL
Gedik Yatırım: -526.718 lot (%8,43) – Maliyet: 435,813 TL
Oyak Yatırım: -416.482 lot (%6,67) – Maliyet: 431,141 TL
Diğer: -639.275 lot (%10,24)
ASELS hisseleri haftalık bazda 1,96’lık prim yaptı. Kapanışı 428.5 TL’den yaptı.
