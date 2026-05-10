ASELSAN (ASELS) paylarında 4-8 Mayıs 2026 haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri, satıcıların alıcılara oranla daha baskın olduğu bir tabloyu ortaya koydu. Haftalık verilere göre net işlem hacmi -1.683.311.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte haftalık AKD (Aracı Kurum Dağılımı) verilerine göre öne çıkan kurumlar:

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

İş Yatırım: 1.164.142 lot (%18,64) – Maliyet: 424,327 TL

Garanti BBVA: 910.121 lot (%14,57) – Maliyet: 418,14 TL

Yapı Kredi: 734.317 lot (%11,76) – Maliyet: 432,567 TL

Ziraat Yatırım: 599.831 lot (%9,60) – Maliyet: 427,296 TL

Tacirler: 514.568 lot (%8,24) – Maliyet: 435,937 TL

Diğer: 2.322.586 lot (%37,19)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIM YAPAN KURUMLAR

Bank of America: -2.717.666 lot (%43,51) – Maliyet: 413,841 TL

Yatırım Finansman: -1.305.645 lot (%20,91) – Maliyet: 430,019 TL

Ak Yatırım: -639.779 lot (%10,24) – Maliyet: 439,209 TL

Gedik Yatırım: -526.718 lot (%8,43) – Maliyet: 435,813 TL

Oyak Yatırım: -416.482 lot (%6,67) – Maliyet: 431,141 TL

Diğer: -639.275 lot (%10,24)

ASELS hisseleri haftalık bazda 1,96’lık prim yaptı. Kapanışı 428.5 TL’den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.