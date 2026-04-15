İstanbul’un önemli iş ve teknoloji merkezlerinden Maslak’ta konumlanan StartGate Tekmer ve Entertech Maslak Girişim Ofisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Toplam 4.200 metrekarelik alanda kurulan kampüs; modern ofis alanları, ileri teknoloji altyapısı ve güçlü iş ağıyla özellikle dijital oyun ve kreatif teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimcilere ev sahipliği yapacak.

GİRİŞİMLERE UÇTAN UCA DESTEK SUNAN EKOSİSTEM

StartGate Tekmer ve Entertech Maslak Girişim Ofisi iş birliğiyle kurulan yeni yapı, mentörlük, danışmanlık, prototipleme, eğitim ve yatırımcı buluşmalarını kapsayan bütüncül bir girişimcilik ekosistemi sunuyor. Kampüs, fikir aşamasındaki projelerin ürünleşmesine, pazara açılmasına ve küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacak dinamik bir merkez olarak konumlanıyor.

“GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, içinden geçtiğimiz dönemin teknolojinin hem büyük fırsatlarını hem de ciddi meydan okumalarını beraberinde getirdiği bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Kacır, “Türkiye olarak biz, teknolojinin yalnızca belirli ülkelerin ya da şirketlerin tekelinde değil; emeği, aklı ve vizyonuyla katkı sunan herkesin katılımıyla gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, gençlerimizin hayallerini girişimlere ve küresel başarı hikâyelerine dönüştürebilecekleri bir ekosistem inşa ediyor, ülkemizin dört bir yanında altyapılar kurarak onların önünü açıyoruz.” dedi.

Bugün gelinen noktada Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon alanında çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini kaydeden Kacır, şöyle devam etti: “Teknoparklarımızda binlerce şirket faaliyet gösterirken, girişimcilik ekosistemimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Özellikle gençlerimizin kurduğu teknoloji girişimleri, artık sadece yerel değil, küresel ölçekte değer üretmektedir. Bu dönüşüm, Türkiye’nin sanayide katma değerli üretim gücünü artırırken aynı zamanda yeni nesil dijital ekonominin de temelini oluşturmaktadır.”

“OYUN ENDÜSTRİSİ TÜRKİYE’NİN EN DİKKAT ÇEKİCİ BAŞARI HİKAYELERİNDEN BİRİ”

Oyun endüstrisinin Türkiye’nin en dikkat çekici başarı hikâyelerinden birini ortaya koyduğunu vurgulayan Kacır, şöyle konuştu: “Bugün birkaç gencin bir araya gelerek kurduğu oyun girişimleri, kısa sürede milyonlarca hatta milyar dolarlık değerlemelere ulaşabilmektedir. Nitekim Türkiye’nin ilk ‘turkorn’ları da oyun endüstrisinden çıkmıştır. Bu başarılar, ekosistemin ne kadar güçlü bir çarpan etkisi yarattığını açıkça göstermektedir. Biz de Bakanlık olarak StartGate Tekmer gibi merkezlerle bu alandaki kümelenmeyi desteklemeye, finansman imkânlarını artırmaya ve Türkiye’yi oyun girişimleri açısından Avrupa’nın lideri hâline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

“SADECE BİR KAMPÜS DEĞİL, BİR VİZYONUN BAŞLANGICI”

Açılışta konuşan Gate Group ve StartGate Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, hayata geçirilen yapının yalnızca fiziksel bir alan olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün burada yalnızca bir kampüsün açılışı için değil; bir vizyonun, bir ekosistemin ve bir geleceğin temelini atmak için bulunuyoruz. Bu kampüs, StartGate Tekmer ve Entertech İstanbul Teknokent iş birliğinin somut bir yansıması olmanın ötesinde, çok daha büyük bir dönüşümün ilk adımıdır.

Amerika’da oynanan ilk on mobil oyundan beşinin Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş olması, ülkemizin bu alandaki potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye artık sadece bu dönüşümün bir parçası değil, öncü oyuncularından biri haline geliyor.” Ayrıca Durmuş, doğru ekosistem kurulduğunda Türk girişimcilerin küresel ölçekte fark yaratabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE DİJİTAL OYUN VE KREATİF TEKNOLOJİLERDE YÜKSELİYOR

Konuşmasında Türkiye’nin girişimcilik ve özellikle oyun teknolojileri alanındaki yükselişine de değinen Durmuş, İstanbul’un Avrupa’da Londra’dan sonra en fazla oyun stüdyosuna sahip ikinci şehir konumunda olduğunu belirtti.

StartGate’in de tam olarak bu inançla doğduğunu ifade eden Durmuş, “Artık dünya, klasik iş modelleriyle değil; yaratıcılık, teknoloji ve hızın birleşimiyle şekilleniyor. Biz, bir kampüs kurmadık, bir girişimcilik fabrikası inşa ettik. Fikirlerin yalnızca konuşulduğu değil, ürüne dönüştüğü, pazara çıktığı ve dünyaya açıldığı bir yapı kurduk. Burasını ‘hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer’ olarak tanımlıyoruz.” dedi.

StartGate’in bugüne kadar 6 binden fazla girişimci başvurusu aldığını, 42 oyun stüdyosunu mezun ettiğini ve bunlardan 12’sine yatırım yaparak küresel ölçekte büyümelerine katkı sağladığını belirten Durmuş, düzenlenen programlar, eğitimler ve uluslararası iş birlikleriyle ekosistemi güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ ODAKLI BÜYÜMEYE KATKI

StartGate Kampüs, Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma vizyonu doğrultusunda girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Üniversiteler, teknoparklar, yatırımcılar ve girişimciler arasında güçlü bir köprü kuracak olan yapı, özellikle dijital oyun ve kreatif endüstrilerde yeni başarı hikâyelerinin doğmasına zemin hazırlayacak.

StartGate Tekmer ve Entertech Maslak Girişim Ofisi ortak kampüsü, İstanbul’u girişimcilik ve teknoloji alanında bölgesel bir merkez haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

“500 yıllık bilgi birikimini girişimciliğe, yeniliğe ve ekonomik değere dönüştürüyoruz”

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın köklü akademik mirasının Entertech İstanbul Teknokent çatısı altında güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine dönüştüğünü belirterek, yeni merkezin özellikle oyun teknolojileri alanında Türkiye’den yeni başarı hikâyeleri çıkaracağını vurguladı.

“İKİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİNİN GÜÇ BİRLİĞİYLE TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ OLUŞTURUYORUZ”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Entertech Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Aydın, “İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ortak girişimi olarak hayata geçirilen yapı, girişimcilere uluslararası pazarlara açılma imkânı sunarken; oyun teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren firmalar için güçlü bir gelişim merkezi olacak.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Entertech Maslak Girişim Ofisi ve StartGate yapılanmasının; genç fikirleri görünür kılan, disiplinler arası etkileşimi güçlendiren ve üniversitede üretilen bilginin küresel ölçekte rekabet eden girişimlere dönüşmesini sağlayan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.