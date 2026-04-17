Rekabet Kurumu, teknoloji perakendecisi MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum, küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine hükmetti. Bu kapsamda şirkete 330 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kurumun resmi duyurusuna göre, soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği iddia edilen dolaylı bilgi paylaşımına odaklandı.

Yapılan incelemelerde, şirketler arasında fiyat ve strateji bilgilerine yönelik dolaylı veri akışının sağlandığı ve bunun rekabeti bozucu etki yarattığı değerlendirildi.

"TOPLA-DAĞIT KARTELİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Şirketin uygulamaları, "topla-dağıt karteli" niteliğinde uyumlu eylem olarak ele alındı. Bu kapsamda söz konusu davranışların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Rekabet Kurulu, bu tür uygulamaların piyasada fiyat ve strateji koordinasyonuna yol açarak rekabeti zayıflattığını vurguladı.

SORUŞTURMA MART 2025'TE BAŞLADI

Soruşturma, Mart 2025'te Fakir öncülüğünde yeniden satış fiyatı belirleme ve dolaylı bilgi değişimi iddialarıyla başlatılmıştı. Süreçte sektör genelinde veri akışı ve fiyatlama davranışları detaylı şekilde incelendi.

DİĞER ŞİRKETLER UZLAŞTI, MEDIAMARKT TAM CEZA ALDI

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar daha önce uzlaşma yolunu tercih etmişti. Bu çerçevede Teknosa'ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar'a ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası kesilmişti.

Fakir firması da uzlaşma kapsamında 26 milyon TL ceza öderken, MediaMarkt uzlaşma yoluna gitmeyerek tam cezaya çarptırılmış oldu.

"TOPLA-DAĞIT KARTELİ" NEDİR?

"Topla-dağıt karteli", firmaların rekabete hassas bilgileri (fiyat, maliyet, strateji gibi) doğrudan değil, aracı bir şirket üzerinden toplayıp yeniden paylaşarak koordinasyon sağlamasıdır. Bu yöntemle şirketler görünürde bağımsız hareket etse de fiilen birlikte fiyat ve strateji belirleyebilir.